Η Κίνα χαρακτηρίζει «παντελώς αβάσιμες» τις κατηγορίες των ΗΠΑ για την τεχνητή νοημοσύνη

Το Πεκίνο απορρίπτει την κατηγορία του Τραμπ ότι το ιρανικό πλοίο που αναχαιτίσθηκε ήταν «δώρο από την Κίνα».

Το Πεκίνο χαρακτήρισε σήμερα «παντελώς αβάσιμες» τις κατηγορίες περί κινεζικής λογοκλοπής σε μεγάλη κλίμακα σε βάρος των αμερικανικών μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης που διατυπώθηκαν από τον Λευκό Οίκο, ενώ απέρριψε επίσης την κατηγορία του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι το υπό ιρανική σημαία φορτηγό πλοίο, που αναχαιτίσθηκε από αμερικανικές δυνάμεις, ήταν ένα «δώρο από την Κίνα».

«Οι ισχυρισμοί των Ηνωμένων Πολιτειών είναι παντελώς αβάσιμοι. Αποτελούν εκστρατεία συκοφαντικής δυσφήμησης των επιτυχιών της κινεζικής βιομηχανίας τεχνητής νοημοσύνης», δήλωσε στη διάρκεια τακτικής ενημέρωσης των δημοσιογράφων ο εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών Γκούο Ζιακούν.

Ο σύμβουλος του Λευκού Οίκου σε θέματα τεχνολογίας Μάικλ Κράτσιος δήλωσε χθες, Πέμπτη, μέσω του X, πως οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν αποδείξεις ότι «ξένες οντότητες, κυρίως στην Κίνα», χρησιμοποιούν λαθραία και σε «βιομηχανική» κλίμακα αμερικανικά μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης για να αναπαράγουν για λογαριασμό τους τις δυνατότητές τους.

Η κινεζική επιχείρηση DeepSeek ανακοίνωσε σήμερα την πολυαναμενόμενη κυκλοφορία ενός νέου μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης, του DeepSeek-V4, το οποίο παρουσιάσθηκε ως οικονομικό και ένα από τα πιο αποδοτικά του κόσμου, ενώ χαιρετίσθηκε από ειδικούς ως σημείο καμπής.

«Καλούμε την αμερικανική πλευρά να σεβαστεί τα γεγονότα, να εγκαταλείψει τις προκαταλήψεις, να σταματήσει την πολιτική της τεχνολογικής περιχαράκωσης και της καταστολής έναντι της Κίνας και να κάνει περισσότερα για να διευκολύνει τις τεχνολογικές ανταλλαγές και την τεχνολογική συνεργασία ανάμεσα στις δύο χώρες», δήλωσε ο Γκούο Ζιακούν αναφερόμενος στους περιορισμούς που επιβάλλονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες στην πρόσβαση της Κίνας σε ορισμένες τεχνολογίες.

Εξάλλου το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών απέρριψε σήμερα κατηγορία του Ντόναλντ Τραμπ ότι ένα υπό ιρανική σημαία φορτηγό πλοίο, το οποίο αναχαιτίσθηκε από αμερικανικές δυνάμεις, ήταν ένα «δώρο από την Κίνα».

Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι άνοιξαν πυρ και συνέλαβαν ένα ιρανικό φορτηγό πλοίο, το οποίο προσπάθησε να διαφύγει του αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών. Οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι το πλοίο ταξίδευε από την Κίνα και δήλωσαν ότι θα προβούν σε αντίποινα εναντίον αυτού που αποκάλεσαν «ένοπλη πειρατεία από τις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ». Την Τρίτη ο Τραμπ δήλωσε στο CNBC ότι το πλοίο «μετέφερε κάτι πράγματα, που δεν ήταν πολύ καλά. Ίσως ένα δώρο από την Κίνα, δεν ξέρω».

Το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών απέρριψε τα σχόλια. «Η Κίνα αντιτίθεται σε οποιεσδήποτε κατηγορίες και συσχετίσεις που δεν βασίζονται στην πραγματικότητα», δήλωσε ο Γκούο στους δημοσιογράφους στο Πεκίνο. «Οι ομαλές διεθνείς εμπορικές σχέσεις μεταξύ χωρών δεν πρέπει να υπόκεινται σε επεμβάσεις και διαταράξεις», πρόσθεσε.

Το πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων Touska, που συνελήφθη την Κυριακή από αμερικανικές δυνάμεις, είναι πιθανό να μετέφερε αυτό που η Ουάσινγκτον θεωρεί είδη διπλής χρήσης που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν από τις ένοπλες δυνάμεις, δήλωσαν τη Δευτέρα πηγές στις υπηρεσίες ναυτιλιακής ασφαλείας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ