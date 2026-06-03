UBS: Η Eurobank στα τραπεζικά top picks της Ευρώπης

Στις κορυφαίες επιλογές της UBS για τον ευρωπαϊκό τραπεζικό κλάδο συγκαταλέγεται η Eurobank, με τον ελβετικό οίκο να διατηρεί σύσταση «Buy» και τιμή-στόχο στα 4,7 ευρώ.

Στις κορυφαίες επιλογές της UBS για τον ευρωπαϊκό τραπεζικό κλάδο συγκαταλέγεται η Eurobank, με τον ελβετικό οίκο να διατηρεί σύσταση «Buy» και τιμή-στόχο στα 4,7 ευρώ. Η ελληνική τράπεζα είναι η μοναδική από την εγχώρια αγορά που περιλαμβάνεται στη λίστα των οκτώ ευρωπαϊκών τραπεζικών top picks της UBS, μαζί με τις ABN AMRO, Barclays, BNP Paribas, Erste Group, ING, Santander και Société Générale.

Με βάση τις εκτιμήσεις της UBS, η μετοχή προσφέρει περιθώριο ανόδου 18% (από τα επίπεδα της 1ης Ιουνίου), ενώ η συνολική αναμενόμενη απόδοση διαμορφώνεται στο 22%, συνυπολογίζοντας και τη μερισματική απόδοση 4,7% που προβλέπεται για το 2026.

Ο ελβετικός οίκος εκτιμά ότι η Eurobank θα συνεχίσει να εμφανίζει από τις υψηλότερες αποδόσεις ιδίων κεφαλαίων μεταξύ των τραπεζών που καλύπτει, προβλέποντας δείκτη ROTE 16,8% το 2026 και 18% το 2028. Παράλληλα, η μετοχή διαπραγματεύεται με δείκτη P/E 9,3 φορές τα εκτιμώμενα κέρδη του 2026, 8,2 φορές τα κέρδη του 2027 και 7,7 φορές τα κέρδη του 2028, επίπεδα που η UBS θεωρεί ελκυστικά σε σχέση με τις προοπτικές κερδοφορίας της τράπεζας.

Σε ευρύτερο επίπεδο, η UBS διατηρεί θετική στάση για τον ευρωπαϊκό τραπεζικό κλάδο, επισημαίνοντας ότι οι εκτιμήσεις κερδοφορίας παρέμειναν σε γενικές γραμμές σταθερές μετά τα αποτελέσματα του α' τριμήνου, ενώ αναμένει ότι πιθανές αναβαθμίσεις στόχων μετά το δεύτερο τρίμηνο θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε νέες ανοδικές αναθεωρήσεις των προβλέψεων για τα κέρδη.

Η τράπεζα εκτιμά ότι το βασικό σενάριο ενός σχετικά σύντομου ενεργειακού σοκ, σε συνδυασμό με ανθεκτική οικονομική δραστηριότητα και επιτόκια που θα παραμείνουν υψηλότερα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, συνεχίζει να στηρίζει τις προοπτικές του κλάδου. Υπό αυτές τις συνθήκες, η UBS θεωρεί ότι οι ευρωπαϊκές τράπεζες παραμένουν σε θέση να συνεχίσουν να υπεραποδίδουν έναντι της ευρύτερης αγοράς.