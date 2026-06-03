Χρηματιστήριο Αθηνών: Επιλεκτικές κινήσεις με το βλέμμα στη Μέση Ανατολή

Επιφυλακτικά κινούνται την Τετάρτη οι επενδυτές στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, με επιλεκτικές κινήσεις σε μεσαία και μεγάλη κεφαλαιοποίηση και με το βλέμμα στραμμένο στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Επιφυλακτικά κινούνται την Τετάρτη οι επενδυτές στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, με επιλεκτικές κινήσεις σε μεσαία και μεγάλη κεφαλαιοποίηση και με το βλέμμα στραμμένο στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Χθες οι αμερικανικές μετοχές κινήθηκαν υψηλότερα για ένατη διαδοχική συνεδρίαση, παρά τις αυξημένες τιμές του πετρελαίου και το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν. Οι τιμές του Brent, εν μέσω αντικρουόμενων μηνυμάτων από την Τεχεράνη και την Ουάσιγκτον, κινούνται σήμερα εκ νέου ανοδικά, προς τα 98 δολάρια το βαρέλι.

Το βασικό ζητούμενο για τις ΗΠΑ αυτή τη στιγμή, όπως το περιέγραψε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, είναι το άνοιγμα από το Ιράν των Στενών του Ορμούζ, καθώς και η δέσμευση ότι θα ξεκινήσουν στο μέλλον συνομιλίες για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα, προτού οι ΗΠΑ άρουν τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών.

Στο «μέτωπο» των κεντρικών τραπεζών, στελέχη της Fed αρχίζουν να υιοθετούν πιο επιθετικό τόνο σε ό,τι αφορά τη νομισματική πολιτική, προειδοποιώντας ότι η σημερινή στάση της κεντρικής τράπεζας «ενδέχεται να μην είναι επαρκώς περιοριστική» και ότι «ίσως σύντομα καταστεί σκόπιμη κάποια παρέμβαση» εάν συνεχιστεί η τρέχουσα πορεία του πληθωρισμού. Έτσι, τροφοδοτείται μια συζήτηση στο εσωτερικό της Fed σχετικά με το ενδεχόμενο η επόμενη κίνηση να είναι νέα αύξηση επιτοκίων και όχι μείωση.

Στην Ευρώπη, ξένοι αναλυτές εκτιμούν πως, αν δεν υπάρξει σύντομα κάποια ουσιαστική αλλαγή στην κατάσταση στον Περσικό Κόλπο, ο πληθωρισμός είναι πιθανό να σταθεροποιηθεί λίγο πάνω από το 3%. Ο δομικός πληθωρισμός θα μπορούσε μάλιστα να επιταχυνθεί σημαντικά στο β’ εξάμηνο του έτους λόγω των έμμεσων επιπτώσεων από τις υψηλές τιμές της ενέργειας. Παράλληλα, σύμφωνα με την ΕΚΤ, οι προσδοκίες των καταναλωτών για τον πληθωρισμό για την επόμενη τριετία έχουν σταθεροποιηθεί στο –σχετικά υψηλό– επίπεδο του 3%. Υπό αυτές τις συνθήκες, η ΕΚΤ είναι εξαιρετικά πιθανό να αυξήσει τα βασικά επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης στη συνεδρίασή της την επόμενη εβδομάδα. Επιπλέον, θεωρείται πιθανή και μία ακόμη αύξηση επιτοκίων κατά το γ τρίμηνο του έτους.

Σε αυτό το κλίμα, και με φόντο την έμπνευση του Ντόναλντ Τραμπ για νέους δασμούς, οι μεγάλοι χρηματιστηριακοί δείκτες της Ευρώπης κινούνται πτωτικά, με απώλειες περί του 0,75% στη Φρανκφούρτη και περί του 0,4% σε Παρίσι και Λονδίνο.

Στη Λεωφόρο Αθηνών ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται στις 2.373,45 μονάδες με οριακές απώλειες 0,04%, κινούμενος σε αρνητικό έδαφος από την έναρξη των συναλλαγών.

Ο δείκτης των τραπεζών κινείται σε θετικό έδαφος, με ήπια άνοδο 0,19% στις 2.729,72 μονάδες. Πτωτικά κινούνται οι μετοχές των Alpha Bank και Eurobank σε ποσοστό περί του 0,25%. Σε θετικό έδαφος η Optima ενισχύεται 0,76% στα 10,60 ευρώ, η Τρ. Κύπρου ακολουθεί στο +0,53%, ενώ ΕΤΕ και Τρ. Πειραιώς καταγράφουν κέρδη 0,40%.

Στο σύνολο του ταμπλό η αναλογία ανοδικών/καθοδικών μετοχών διαμορφώνεται σε 1:1,2 με 42 τίτλους σε θετικό έδαφος, έναντι 51 σε αρνητικό και 56 που διαπραγματεύονται χωρίς μεταβολή.

Ο τζίρος μέχρι στιγμής διαμορφώνεται σε 31,23 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 13,21 εκατ. ευρώ αφορούν προσυμφωνημένες συναλλαγές. Μεταξύ των τελευταίων ξεχωρίζουν δύο πακέτα για 500 χιλ. τεμάχια της ΔΕΗ έκαστο, στην τιμή των 21,48 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 10,74 εκατ. ευρώ.