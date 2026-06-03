Ορκωμοσία Νέων Μελών του Τμήματος AHEPA MARATHON “MILTIADES”

Σε μια ιδιαίτερα συγκινητική και συμβολική ατμόσφαιρα πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 28 Μαΐου 2026 η τελετή ορκωμοσίας νέων μελών του Τμήματος AHEPA MARATHON “MILTIADES”, στον εμβληματικό χώρο του Μουσείο Μαραθωνίου Δρόμου.

Σε μια ιδιαίτερα συγκινητική και συμβολική ατμόσφαιρα πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 28 Μαΐου 2026 η τελετή ορκωμοσίας νέων μελών του Τμήματος AHEPA MARATHON “MILTIADES”, στον εμβληματικό χώρο του Μουσείο Μαραθωνίου Δρόμου.

Η εκδήλωση έλαβε χώρα δίπλα στις επιβλητικές φωτογραφίες, τα ιστορικά κύπελλα και τα μετάλλια των μεγάλων νικητών του Μαραθωνίου, σύμβολα προσπάθειας, υπέρβασης, αντοχής και ανθρώπινης δύναμης. Η μοναδική θετική ενέργεια του χώρου δημιούργησε ένα κλίμα βαθιάς έμπνευσης και συγκίνησης, προσδίδοντας στην τελετή έναν ιδιαίτερο συμβολισμό που συνέδεσε το πνεύμα του Μαραθωνίου με τις διαχρονικές αξίες της AHEPA: την προσφορά, την αδελφοσύνη, τον ελληνισμό, τον πολιτισμό και την κοινωνική ευθύνη.

Τα νέα μέλη, μέσα σε αυτό το φορτισμένο ιστορικά και συναισθηματικά περιβάλλον, έδωσαν τον όρκο τους με αίσθημα ευθύνης και διάθεση ενεργούς συμμετοχής στις δράσεις και το όραμα του Τμήματος AHEPA MARATHON “MILTIADES”. Η στιγμή της ορκωμοσίας απέκτησε ξεχωριστή βαρύτητα, καθώς η παρουσία των ιστορικών κειμηλίων και των μορφών των μεγάλων Μαραθωνοδρόμων λειτουργούσε ως διαρκής υπενθύμιση ότι κάθε μεγάλος στόχος απαιτεί πίστη, επιμονή και συλλογικό πνεύμα.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους :ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, ο Κυβερνήτης της AHEPA HELLAS DISTRICT 25 Νίκος Δημητρόπουλος, ο Αντιπρόεδρος Φιλανθρωπίας της AHEPA HELLAS DISTRICT 25 Κυριάκος Σπανόπουλος, ο Αντιπρόεδρος Κοινωνικής Ευθύνης της AHEPA HELLAS DISTRICT 25 Δημήτρης Χριστόπουλος, ο Πρόεδρος του AHEPA Ναυπάκτου “Lepando” Γιώργος Μαραγκός, καθώς και ο Πρόεδρος του Τμήματος AHEPA Πειραιά “Θεμιστοκλής” Κώστας Παπανικολάου.

Η παρουσία εκπροσώπων της πολιτείας και στελεχών της AHEPA ανέδειξε τη σημασία της εκδήλωσης και επιβεβαίωσε τη διαρκώς αυξανόμενη δυναμική του Τμήματος AHEPA MARATHON “MILTIADES”, το οποίο συνεχίζει με συνέπεια την πορεία του, ενισχύοντας τον πολιτιστικό και φιλανθρωπικό του χαρακτήρα και προσελκύοντας ανθρώπους που επιθυμούν να συμβάλλουν ενεργά στην προώθηση των αξιών του ελληνισμού και της κοινωνικής προσφοράς.

Η διοίκηση του Τμήματος καλωσορίζει θερμά τα νέα μέλη στην οικογένεια της AHEPA και τους εύχεται μια δημιουργική και ουσιαστική πορεία γεμάτη δράσεις, συνεργασία και προσφορά προς την κοινωνία.

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