Σακελλαρίδης: «Προειλημμένη απόφαση που άργησε» η ανεξαρτητοποίηση βουλευτών της Νέας Αριστεράς

Ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς άσκησε κριτική για τις εσωκομματικές εξελίξεις και έκανε αναφορές στο κόμμα Τσίπρα.

Για μια «προειλημμένη απόφαση που άργησε» έκανε λόγο ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελλαρίδης, αναφερόμενος στην ανεξαρτητοποίηση επτά μελών της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος, αποδίδοντας τις εξελίξεις και στην επικείμενη ίδρυση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα.

Μιλώντας στην εκπομπή «Συνδέσεις» του ΕΡΤnews, υπογράμμισε ότι: « Η Νέα Αριστερά δεν είναι σωστό να περιμένει την ίδρυση του κόμματος Τσίπρα για να ανακοινωθούν οι προθέσεις κάποιων. Εμείς θα συνεχίσουμε ως Νέα Αριστερά να πορευόμαστε, προφανώς με δυσκολίες και οργανωνόμαστε στο πλαίσιο προσπάθειας να καλυφτεί ένα κενό που παραμένει μετά την ίδρυση του κόμματος Τσίπρα», είπε, μιλώντας στην εκπομπή «Συνδέσεις» του ΕΡΤnews.

Η συζήτηση περί παράδοσης ή μη των εδρών πλήττει τη Βουλή, τόνισε ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης κληθείς να σχολιάσει το θέμα της έδρας Αχτσιόγλου.

«Προσωπικά το 2015 είχα αφήσει την έδρα αλλά σε πολύ διαφορετική περίοδο με συγκριμένη πολιτική κατάσταση και συνθήκες πολύ διαφορετικές από το 2026», ανέφερε.Με στεναχωρεί που δεν θα υπάρχει για να δίνει μάχες η Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Αριστεράς, είπε ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης, μιλώντας για αξιόμαχη και αξιόλογη ομάδα, ενώ για την επόμενη ημέρα, τόνισε ότι πρέπει να υπάρξει προγραμματικός διάλογος.

«Συζητάμε συμπόρευση και ενότητα των δυνάμεων της Αριστεράς και της Οικολογίας κι αυτό αφορά όλους και περιλαμβάνει και το ΜέΡΑ 25 αφήνοντας πίσω τον σημερινό κατακερματισμό», ανέφερε.

«Περιμένουμε προγραμματικές δηλώσεις από τον Αλέξη Τσίπρα. Μέχρι στιγμής ακούμε γενικόλογες διακηρύξεις για σοκ εντιμότητας και πατριωτική εισφορά το οποίο αντιλαμβάνομαι ως κάτι εθελοντικό. Εμείς μιλάμε για μόνιμο φορολογικό μηχανισμό αναδιανομής των βαρών», τόνισε.

«Το μεγάλο ρήγμα της Αριστεράς προέρχεται από το 2015 και πρέπει να το αφήσουμε πίσω, μαζί με τις διαφορετικές αναγνώσεις και να κοιτάξουμε την ιστορική πρόκληση του 2026 για συνύπαρξη σε ένα πολιτικό εγχείρημα που με ανασύνθεση δυνάμεων θα δώσει ελπίδα σε ένα ακροατήριο που δεν καλύπτεται ούτε από το κόμμα Τσίπρα ούτε από τα υπόλοιπα», είπε ο κ. Σακελλαρίδης, επισημαίνοντας ότι η Νέα Αριστερά έχει καταθέσει πολιτική πρόταση και θα επιμείνει σε αυτήν την κατεύθυνση.