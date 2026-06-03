Νέα συνεργασία της Εθνική Factors με την Entersoftone Impact για υπηρεσίες Edi

Αξιοποιώντας την υπηρεσία EDI, η Εθνική Factors ενισχύει τον ψηφιακό μετασχηματισμό της διαδικασίας γνωστοποίησης εκχωρούμενων απαιτήσεων.

Στην υιοθέτηση της λύσης EDI της ENTERSOFTONE IMPACT προχώρησε η Εθνική Factors, επιτυγχάνοντας την πλήρη ψηφιοποίηση της διαδικασίας αποστολής τιμολογίων και την αυτοματοποιημένη γνωστοποίηση των επιχειρηματικών απαιτήσεων. Στο πλαίσιο αυτό, η Εθνική Factors, εξειδικευμένη εταιρεία πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων και θυγατρική της Εθνικής Τράπεζας, εκσυγχρονίζει τις υπηρεσίες της, εισάγοντας ένα νέο πρότυπο ψηφιακής διασύνδεσης με τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας και της ταχύτητας ανταλλαγής δεδομένων.

Η νέα end-to-end ροή δεδομένων διασφαλίζει την απευθείας ανταλλαγή και καταχώριση των παραστατικών μεταξύ των πληροφοριακών συστημάτων (ERP) των δύο πλευρών. Με τον τρόπο αυτό, η επικοινωνία μεταβαίνει σε ένα πλήρως αυτοματοποιημένο ψηφιακό περιβάλλον, καταργώντας οριστικά την ανάγκη χρήσης αρχείων Excel ή PDF, καθώς και την ανταλλαγή δεδομένων μέσω email.

Η εφαρμογή μηχανισμών αυτόματου data validation διασφαλίζει την απόλυτη εγκυρότητα των στοιχείων και εκμηδενίζει τα σφάλματα των χειροκίνητων καταχωρίσεων, ενώ η εποπτεία της ροής μέσω του EDI Management Console ενισχύει τη διαφάνεια και τον λειτουργικό έλεγχο σε κάθε στάδιο.

Η λύση EDI της ENTERSOFTONE IMPACT επιτρέπει τη διασύνδεση με οποιοδήποτε υπάρχον λειτουργικό σύστημα, χωρίς την ανάγκη τροποποίησης των υφιστάμενων υποδομών των επιχειρήσεων. Επιπλέον, οι επιχειρήσεις που είναι ήδη ενταγμένες στο δίκτυο EINVOICING της ENTERSOFTONE IMPACT μπορούν να ενεργοποιήσουν άμεσα τη νέα υπηρεσία ως EDI ready, μειώνοντας τον χρόνο εφαρμογής και επιταχύνοντας τη δημιουργία επιχειρηματικής αξίας.

Αξιοποιώντας την υπηρεσία EDI, η Εθνική Factors ενισχύει τον ψηφιακό μετασχηματισμό της διαδικασίας γνωστοποίησης εκχωρούμενων απαιτήσεων, δίνοντας έμφαση στην αξιοπιστία των δεδομένων, την αυτοματοποίηση και τη βελτιστοποίηση των λειτουργικών διαδικασιών.

O Αλέξανδρος Κοντόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής Factors δήλωσε: «Στην Εθνική Factors επενδύουμε διαρκώς σε λύσεις που απλοποιούν τις διαδικασίες και συντομεύουν τον χρόνο εξυπηρέτησης των πελατών μας. Η συνεργασία μας με την ENTERSOFTONE IMPACT ενισχύει τη δέσμευσή μας να προσφέρουμε σύγχρονες υπηρεσίες factoring που ανταποκρίνονται στις αυξανόμενες ανάγκες της αγοράς για απλότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία».