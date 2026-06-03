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Τεχεράνη: Κουβέιτ και Μπαχρέιν φέρουν άμεση ευθύνη για τις επιθέσεις των ΗΠΑ εναντίον ιρανικών στόχων

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Τεχεράνη: Κουβέιτ και Μπαχρέιν φέρουν άμεση ευθύνη για τις επιθέσεις των ΗΠΑ εναντίον ιρανικών στόχων
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Το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν κατηγόρησε το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν ότι επέτρεψαν στις ΗΠΑ να εξαπολύσουν από το έδαφός τους επιθέσεις εναντίον ενός ιρανικού πετρελαιοφόρου στα Στενά του Ορμούζ και ενός πύργου τηλεπικοινωνιών στο νησί Κεσμ.

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν κατηγόρησε το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν ότι επέτρεψαν στις ΗΠΑ να εξαπολύσουν από το έδαφός τους επιθέσεις εναντίον ενός ιρανικού πετρελαιοφόρου στα Στενά του Ορμούζ και ενός πύργου τηλεπικοινωνιών στο νησί Κεσμ.

Το υπουργείο σε ανακοίνωσή του τόνισε ότι «καταδικάζει έντονα την αποικιοκρατική χρήση από τις ΗΠΑ του εδάφους και υποδομών χωρών της περιοχής για να εξαπολύσουν τις επιθετικές ενέργειές τους εναντίον του Ιράν», ενώ υπογράμμισε ότι οι ηγέτες του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν φέρουν «άμεση και ξεκάθαρη ευθύνη» για τις επιθέσεις αυτές.

Η Τεχεράνη τόνισε ότι διατηρεί το δικαίωμα στην αυτοάμυνα και πρόσθεσε ότι θα χρησιμοποιήσει όλα τα διαθέσιμα μέσα για να απαντήσει, περιλαμβανομένης της στοχοθέτησης της πηγής οποιασδήποτε νέας επίθεσης.

Στο μεταξύ ο στρατιωτικός σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν αγιατολάχ Μοζταμπά Χαμενεΐ, ο Μοχσέν Ρεζαΐ, προειδοποίησε για «καταιγισμό πυραύλων και drones» σε περίπτωση νέας αμερικανικής επίθεσης.

«Κάθε πλήγμα και κάθε επίθεση θα αντιμετωπίζεται με έναν καταιγισμό πυραύλων και drones», έγραψε στο Χ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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Ιράν
ΗΠΑ
Κουβέιτ
Μπαχρέιν
Μέση Ανατολή
Πόλεμος
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