Ήπιες διακυμάνσεις στις ευρωαγορές με το βλέμμα στη Μέση Ανατολή

Διψήφιες απώλειες για την Hermes, στο -10% η Kering.

Μικτά πρόσημα και μικρές διακυμάνσεις στις συνεδριάσεις της Τετάρτης οι κυριότεροι δείκτες στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με το ενδιαφέρον των επενδυτών να παραμένει στραμμένο στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ενώ «ανάσα» στις αγορές διεθνώς δίνει η σημαντική αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου, με το αμερικανικό WTI να υποχωρεί κάτω από τα 90 δολάρια, μετά τις αναφορές Τραμπ περί πιθανής επανέναρξης των ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Πιο αναλυτικά, ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 ενισχύεται οριακά κατά 0,07% στις 620,36 μονάδες και ο δείκτης Eurostoxx 50 υποχωρεί κατά 0,13% στις 5.976,91 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης βρίσκεται στις 24.044 μονάδες με μικρά κέρδη 0,10, ενώ ο γαλλικός CAC 40 υποχωρεί κατά 0,58% στις 8.279 μονάδες, έχοντας ως βαρίδια τις μετοχές των ειδών πολυτελείας, που πλήττονται από την αβεβαιότητα που προκαλεί η συνεχιζόμενη ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή.

Στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, ο δείκτης FTSE 100 σημειώνει άνοδο 0,04% στις 10.613 μονάδες, ενώ στην περιφέρεια της Ευρωζώνης ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο χάνει 0,20% στις 48.080 μονάδες. Στην Ισπανία, τέλος, ο δείκτης IBEX 35 κινείται χαμηλότερα κατά 0,38% στις 18.218 μονάδες.

Στα ταμπλό των συνεδριάσεων, «βουτιά» καταγράφουν οι μετοχές των κολοσσών του κλάδου των ειδών πολυτελείας, με την Hermes να χάνει άνω του 10% και την Kering να υποχωρεί σχεδόν 9% μετά τις ανακοινώσεις τους για τα οικονομικά αποτελέσματα α' τριμήνου. Η μετοχή της Dior χάνει 2,37%, ενώ ο τίτλος της LVMH υποχωρεί κατά περίπου 2%.

Στον αντίποδα, κέρδη 1,5% σημειώνει η μετοχή της ολλανδικής ASML, καθώς η κατασκευάστρια εξοπλισμού για τσιπ αναθεώρησε ανοδικά το guidance για το σύνολο του 2026.

Στη Γαλλία, υψηλότερος του αναμενόμενου ήταν ο πληθωρισμός τον Μάρτιο, καθώς το κόστος της ενέργειας αυξήθηκε εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν. Συγκεκριμένα, οι τιμές καταναλωτή αυξήθηκαν κατά 2%, ήτοι περισσότερο από την αρχική εκτίμηση του 1,9%, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύθηκαν την Τετάρτη.

Αν και ο ρυθμός αύξησης των τιμών ευθυγραμμίζεται με το επίπεδο-στόχο της ΕΚΤ, η ανοδική αναθεώρηση για τον Μάρτιο ακολουθεί παρόμοια εξέλιξη στην Ισπανία, όπου ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 3,4%, αντί της προκαταρκτικής εκτίμησης του 3,3%.

Ανοδικά οι αγορές στην Ασία

Με κέρδη ολοκλήρωσαν τις συνεδριάσεις της Τετάρτης οι κυριότερες αγορές στην περιοχή Ασίας - Ειρηνικού, ακολουθώντας το θετικό momentum που διαμορφώθηκε στην Wall Street, μετά την αισιοδοξία για μία πιθανή επανάληψη των ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης.

Στο Χρηματιστήριο του Τόκυο, ο δείκτης Nikkei έκλεισε με άνοδο 0,44% στις 58.134 μονάδες, ενώ στο Χονγκ Κονγκ ο δείκτης HSI ενισχύθηκε κατά 0,40% στις 25.966 μονάδες. Στην ηπειρωτική Κίνα, ο δείκτης Shanghai πρόσθεσε 0,01% για να κλείσει στις 4.027 μονάδες, ενώ ο δείκτης CSI έκλεισε με απώλειες 0,34% στις 4.685 μονάδες.

Στην Ινδία, ο δείκτης Nifty 50 ενισχύθηκε κατά 1,59% στις 24.214 μονάδες, ενώ στη Νότια Κορέα, ο δείκτης Kospi σημείωσε άνοδο 2,07% στις 6.091 μονάδες. Στην Αυστραλία, τέλος, ο δείκτης S&P/ASX 200 κέρδισε 0,09% και διαμορφώθηκε στις 8.978 μονάδες.