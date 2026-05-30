«Buy in May and stay» – Το ισχυρότερο δίμηνο της τριετίας στο Χρηματιστήριο της Αθήνας

Παρά τη χαμηλή ορατότητα σχετικά με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ο Γενικός Δείκτης σημείωσε αθροιστικά κέρδη 14,89% στο δίμηνο Απριλίου-Μαΐου, το οποίο εξελίχθηκε στο ισχυρότερο της τελευταίας τριετίας.

«Buy in May and stay» ήταν το… σύνθημα των επενδυτών στο Χρηματιστήριο της Αθήνας τον Μάιο. Παρά το γεγονός ότι η ορατότητα για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή παρέμεινε περιορισμένη, διατηρώντας σε υψηλά επίπεδα τη μεταβλητότητα των τιμών του πετρελαίου, στο ελληνικό ταμπλό το αγοραστικό ενδιαφέρον τόσο στις τράπεζες όσο και σε μη τραπεζικά blue chips εμφανίστηκε ενισχυμένο.

Μετά τα κέρδη 5,99% του Απριλίου, ο Γενικός Δείκτης ενισχύθηκε τον Μάιο κατά 8,41%, με αποτέλεσμα το συγκεκριμένο δίμηνο να εξελιχθεί τελικά στο ισχυρότερο της τελευταίας τριετίας, με αθροιστικά κέρδη 14,89%. Το αμέσως προηγούμενο ισχυρότερο δίμηνο ήταν εκείνο της περιόδου Μαΐου-Ιουνίου 2023, όταν ο Γενικός Δείκτης είχε ενισχυθεί συνολικά σε ποσοστό 17,8%.

Ένα ακόμα ενδιαφέρον στατιστικό, ήταν το σερί των 6 διαδοχικών κερδοφόρων συνεδριάσεων που σημείωσε ο Γενικός Δείκτης στο διάστημα 20-27 Μαΐου. Με αυτόν τον τρόπο, ισοφάρισε σε διάρκεια το αντίστοιχο σερί του Νοεμβρίου 2025, καταγράφοντας όμως αισθητά υψηλότερα συνολικά κέρδη της τάξης του 7,2%, έναντι 4,7% τότε.

Έτσι, ενώ στο κλείσιμό του το φετινό α’ τρίμηνο σημαδεύτηκε από το σοκ που προκάλεσε το ξέσπασμα του πολέμου στο Ιράν, υποχρεώνοντας τον ΓΔ σε απώλειες 9,33% τον Μάρτιο, το β’ τρίμηνο εξελίσσεται μέχρι στιγμής πολύ δυναμικά. Το ποια θα είναι η συνέχεια θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και από το αν θα επανέλθει η ομαλότητα στα Στενά του Ορμούζ, ώστε σε βάθος χρόνου να υπάρξει ομαλοποίηση στην αγορά ενέργειας.

Οι «πρωταθλητές» του Μαΐου

Εντός συνόρων, οι επενδυτές εστίασαν στις ανακοινώσεις αποτελεσμάτων των εισηγμένων για το α’ τρίμηνο, αλλά το highlight του μήνα δεν ήταν άλλο από την ΑΜΚ-μαμούθ της ΔΕΗ. Η σημασία της οποίας, πέρα από το προφανές, ότι δηλαδή υπήρξε άκρως επιτυχημένη, έγκειται και στο γεγονός ότι αποτύπωσε μια σημαντική αλλαγή νοοτροπίας της ελληνικής αγοράς απέναντι στις αυξήσεις κεφαλαίου. Ενώ στο παρελθόν οι ΑΜΚ λειτουργούσαν ως «καμπανάκι» κινδύνου, σήμερα, με κινήσεις όπως αυτή της ΔΕΗ, γίνονται αντιληπτές ως πρωτοβουλίες αναπτυξιακού χαρακτήρα.

Σε επίπεδο αποδόσεων, τον Μάιο στην κορυφή των κερδών της μεγάλης κεφαλαιοποίησης βρέθηκαν οι Viohalco και ElvalHalcor ενισχυμένες 40,3% και 25,6% αντίστοιχα. Ακολούθησε η Metlen με κέρδη 21,8% και η ΔΕΗ με συνολική άνοδο 20%, Το top-5 συμπλήρωσε η Optima, ενισχυμένη 17,4%. Διψήφια ποσοστιαία άνοδο σημείωσαν και οι Alpha Bank (+13,8%), Τρ. Πειραιώς (+11,5%) και Τιτάν (+10,4%).

Χαμηλότερα στην κατάταξη, αλλά με αξιόλογα κέρδη, βρέθηκαν οι Aegean (+7,9%), Cenergy (+7,7%), Helleniq Energy (+7,3%), ΕΤΕ (+7,1%) και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+6,75%).

Πέραν της μεγάλης κεφαλαιοποίησης, από τις μετοχές που συμμετέχουν στη σύνθεση του Γενικού Δείκτη πρωταγωνίστησαν οι μετοχές των Άβαξ (+23,7%) και ΑΔΜΗΕ (+21%), και ακολούθησαν οι Ideal (+18,9%), Ευρώπη Holdings (+13,2%), ΕΚΤΕΡ (+13,1%), Intracom (+12,9%) και ΕΥΑΘ (+12,6%).

«Δυνατό» 12μηνο

Με αφετηρία το αντίστοιχο περσινό διάστημα, σε βάθος 52 εβδομάδων, μόλις 5 μετοχές στον FTSE Large Cap εμφανίζουν αρνητικές αποδόσεις, 4 εμφανίζουν μονοψήφια ποσοστιαία κέρδη, ενώ οι υπόλοιπες 16 καταγράφουν αποδόσεις από 26% έως… 259%.

Στην κορυφή βρίσκονται οι Viohalco (+258,9%), Cenergy (+156,2%), ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+119,4%) και ElvalHalcor (+113,1%). H Aktor «μετράει» κέρδη 94,7%, η ΕΥΔΑΠ 77,1%, ενώ τo top-10 συμπληρώνουν οι Optima (+63,2%), ΔΕΗ (+59,2%), Motor Oil (+57,5%) και Τρ. Πειραιώς (+50,7%).

Τριψήφια ποσοστιαία κέρδη, στη σύνθεση του Γενικού Δείκτη, συναντάμε και εκτός μεγάλης κεφαλαιοποίησης, στις περιπτώσεις των ΕΚΤΕΡ (+139,1%) και Lavipharm (+105,21%).