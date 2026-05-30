Blue Origin: Αντιμετωπίζει καθυστερήσεις μηνών μετά την έκρηξη πυραύλου που προκάλεσε ζημιές στην εξέδρα εκτόξευσης

Η Blue Origin αντιμετωπίζει καθυστέρηση αρκετών μηνών μετά την έκρηξη ενός πυραύλου που προκάλεσε ζημιές στο σημείο εκτόξευσης, σύμφωνα με την εταιρεία και πηγές της βιομηχανίας, ανατρέποντας τα χρονοδιαγράμματα εκτοξεύσεων δορυφόρων της Amazon και ενισχύοντας την κυριαρχία της SpaceX στην εμπορική αγορά εκτοξεύσεων.

Το περιστατικό, το οποίο συνέβη κατά τη διάρκεια δοκιμής καύσης των κινητήρων του πυραύλου New Glenn πριν από την προγραμματισμένη εκτόξευση της επόμενης εβδομάδας, έρχεται σε μια κρίσιμη περίοδο για το επιχειρηματικό «χαρτοφυλάκιο» του Τζεφ Μπέζος.

Οι εταιρείες του Μπέζος, η Blue Origin και η Amazon, προσπαθούν να εδραιωθούν ως αξιόπιστοι ανταγωνιστές στους τομείς των βαρέων πυραύλων και των παγκόσμιων δικτύων δορυφορικού διαδικτύου, ανταγωνιζόμενες την εταιρεία του Έλον Μασκ, την SpaceX.

Η αποτυχία της Πέμπτης θα μπορούσε επίσης να περιπλέξει τις σεληνιακές φιλοδοξίες της NASA.

Ο πύραυλος της Blue Origin με την ονομασία «No, It’s Necessary» - μια αναφορά σε ατάκα από την ταινία Interstellar - καταστράφηκε στο περιστατικό της Πέμπτης. Η εξέδρα εκτόξευσης «καταστράφηκε σχεδόν ολοσχερώς» και οι μηχανικοί αναμένουν τουλάχιστον εξάμηνη διακοπή λειτουργίας, αν όχι μεγαλύτερη, δήλωσε άτομο που γνωρίζει την υπόθεση, το οποίο δεν θέλησε να κατονομαστεί επειδή δεν έχει εξουσιοδότηση να μιλά στα μέσα ενημέρωσης.

«Έχει περάσει μόλις ένας χρόνος από τότε που ο πύραυλος Starship της SpaceX εξερράγη επίσης στην εξέδρα εκτόξευσης, και η Blue Origin μπορεί επίσης να ανακάμψει. Αλλά θα χρειαστούν μήνες για να ξαναχτιστεί», δήλωσε ο Αντουάν Γκρενιέ, συνεργάτης και επικεφαλής συμβουλευτικών υπηρεσιών διαστήματος στην Analysys Mason.

Θα χρειαστούν μήνες

Μετά την έκρηξη ενός Falcon 9 στην εξέδρα εκτόξευσης το 2016, η SpaceX χρειάστηκε περισσότερο από έναν χρόνο για να επισκευάσει τις ζημιές στις εγκαταστάσεις, αν και επανεκκίνησε τις εκτοξεύσεις μέσα σε 4,5 μήνες μεταφέροντας τις επιχειρήσεις της σε δεύτερη εξέδρα στη Φλόριντα.

Παρότι η απόφαση της Amazon να συνεργαστεί με περισσότερους παρόχους εκτόξευσης, συμπεριλαμβανομένης της SpaceX, έχει μειώσει την εξάρτησή της από έναν μόνο πύραυλο, ταυτόχρονα δίνει στην επιχείρηση του Μασκ μεγαλύτερη διαπραγματευτική ισχύ απέναντι στον Μπέζος, τον μακροχρόνιο αντίπαλό του.

«Λυπάμαι που το βλέπω αυτό, εύχομαι γρήγορη αποκατάσταση», έγραψε ο Ίλον Μασκ σε ανάρτηση στο X, απαντώντας αργότερα στον Τζεφ Μπέζος με τη φράση «Ad astra per aspera», μια λατινική έκφραση που αναφέρεται στην υπέρβαση δύσκολων εμποδίων.

Το πρόγραμμα Amazon LEO βασιζόταν στον ρυθμό ταχείας εκτόξευσης του New Glenn για την ανάπτυξη του μισού από το δίκτυο των 3.200+ δορυφόρων ευρυζωνικού διαδικτύου έως τον Ιούλιο του 2026, προκειμένου να τηρηθούν ρυθμιστικές προθεσμίες. Μια παρατεταμένη ακινητοποίηση από την FAA θα μπορούσε να θέσει σοβαρά σε κίνδυνο το χρονοδιάγραμμα.

Κίνδυνος για την ανάπτυξη του δορυφορικού συστήματος

Ο Γκρενιέ της Analysys Mason δήλωσε ότι η Amazon έχει ήδη αξιοποιήσει μεγάλο μέρος της διαθέσιμης βραχυπρόθεσμης χωρητικότητας από άλλους παρόχους εκτόξευσης. Αν και η SpaceX θα μπορούσε να απορροφήσει μέρος της πρόσθετης ζήτησης, ο πύραυλος Falcon 9 μπορεί να μεταφέρει περίπου τους μισούς δορυφόρους της Amazon LEO ανά εκτόξευση σε σχέση με τον New Glenn, πράγμα που σημαίνει ότι οποιαδήποτε σημαντική μεταφορά εκτοξεύσεων θα απαιτούσε πολύ μεγαλύτερο αριθμό αποστολών.

Επιπλέον, τα σεληνιακά φορτία έχουν σχεδιαστεί γύρω από συγκεκριμένα οχήματα εκτόξευσης, καθιστώντας δύσκολη την αλλαγή πυραύλου.

Ο πύραυλος ήταν επίσης προγραμματισμένος να εκτοξεύσει την πρώτη σεληνιακή άκατο Blue Moon της Blue Origin αργότερα μέσα στο έτος. Μερικές ημέρες νωρίτερα, η NASA είχε αναθέσει στην εταιρεία σύμβαση για την παράδοση δύο σεληνιακών ρόβερ πριν από την αποστολή Artemis 4 το 2028.

Η διαστημική υπηρεσία δήλωσε την Πέμπτη ότι θα αξιολογήσει τις βραχυπρόθεσμες επιπτώσεις στα προγράμματα Artemis και Moon Base, αν και παραμένει ασαφές αν κάποια αποστολή θα χρειαστεί να ανατεθεί εκ νέου.

Παρόλα αυτά, παραμένει αβέβαιο πόσο μεγάλο πλήγμα αποτελεί το περιστατικό για τις μακροπρόθεσμες προοπτικές της Blue Origin και κατά πόσο ενισχύεται η SpaceX, η οποία ήδη έχει γεμάτο πρόγραμμα με τις δικές της αποστολές Starlink, καθώς και εμπορικές και κυβερνητικές αποστολές.

Η U.S. Space Force και το National Reconnaissance Office επιβεβαίωσαν την Παρασκευή τη δέσμευσή τους προς την Blue Origin, στηρίζοντας μια νέα σύμβαση εθνικής ασφάλειας για εκτοξεύσεις, παρά την καταστροφική έκρηξη της εξέδρας του New Glenn λίγες ώρες αργότερα.

«Μακροπρόθεσμα, η αγορά εξακολουθεί να χρειάζεται βιώσιμες εναλλακτικές, επομένως αυτό ενισχύει οριακά τη θέση της SpaceX, αλλά δεν αλλάζει τη γενική πορεία προς ένα οικοσύστημα πολλαπλών παρόχων», δήλωσε ο Μαρκ Μπόγκγκετ, CEO της επενδυτικής εταιρείας διαστήματος Seraphim Space στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Φωτογραφία @AP