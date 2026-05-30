Άννα Καραμανλή: Η βιωσιμότητα είναι ο δρόμος για τον τουρισμό του μέλλοντος

Στην ανάγκη διαμόρφωσης ενός νέου, πιο βιώσιμου και ισορροπημένου μοντέλου τουριστικής ανάπτυξης αναφέρθηκε η υφυπουργός Τουρισμού.

Στην ανάγκη διαμόρφωσης ενός νέου, πιο βιώσιμου και ισορροπημένου μοντέλου τουριστικής ανάπτυξης αναφέρθηκε η υφυπουργός Τουρισμού 'Αννα Καραμανλή, κατά την ομιλία της στην Attica Green Expo, τονίζοντας ότι η βιωσιμότητα αποτελεί πλέον τον βασικό άξονα πάνω στον οποίο σχεδιάζεται το μέλλον του ελληνικού τουρισμού.

Η υφυπουργός υπογράμμισε ότι ο ελληνικός τουρισμός συνεχίζει να καταγράφει εξαιρετικά υψηλές επιδόσεις, επισημαίνοντας πως το 2025 αποτέλεσε την καλύτερη χρονιά όλων των εποχών τόσο σε επίπεδο αφίξεων όσο και κυρίως σε επίπεδο εσόδων, ενώ η θετική δυναμική συνεχίζεται και το 2026. Παράλληλα, σημείωσε ότι η τουριστική πορεία της χώρας συνοδεύεται πλέον από σαφή βελτίωση ποιοτικών δεικτών, τονίζοντας ότι φαίνεται πως έχουμε κερδίσει το στοίχημα της επιμήκυνσης της τουριστικής περιόδου.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Η ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού αποκτά πλέον μεγαλύτερο βάθος και ευρύτερη γεωγραφική διάχυση. Επεκτείνεται πέρα από τη θερινή περίοδο και δημιουργεί νέες ευκαιρίες για περισσότερες περιοχές της χώρας».

Η κυρία Καραμανλή τόνισε ότι στόχος του υπουργείου είναι ένας τουρισμός που αναπτύσσεται με σεβασμό στο περιβάλλον και ουσιαστικό όφελος για τις τοπικές κοινωνίες: «Έναν τουρισμό που δημιουργεί ανάπτυξη χωρίς να εξαντλεί τους φυσικούς πόρους. Που ενισχύει τις τοπικές κοινωνίες χωρίς να αλλοιώνει την ταυτότητά τους. Που προστατεύει το περιβάλλον και ταυτόχρονα δημιουργεί ευκαιρίες ευημερίας για τους ανθρώπους».

Ξεχωριστή αναφορά έκανε στην Ορεινή Ελλάδα, σημειώνοντας ότι για πρώτη φορά αποκτά ολοκληρωμένο στρατηγικό σχεδιασμό ως τουριστικός προορισμός τεσσάρων εποχών, μέσα από θεσμικές παρεμβάσεις, επενδύσεις σε υποδομές και δράσεις προβολής. «Η Ορεινή Ελλάδα αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της φιλοσοφίας. Μια ευκαιρία για την περιφέρεια. Ένα εργαλείο ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής» τόνισε.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις σημαντικές θεσμικές παρεμβάσεις που έχουν υλοποιηθεί, όπως η δυνατότητα δωδεκάμηνης λειτουργίας χιονοδρομικών κέντρων και η θεσμοθέτηση του "Προορισμού Βιώσιμου Ορεινού Τουρισμού".

Η κυρία Καραμανλή στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία της σύνδεσης του τουρισμού με τον πρωτογενή τομέα, τον αγροτουρισμό και τη γαστρονομία, ως εργαλείο ενίσχυσης της περιφέρειας και δημιουργίας νέων αναπτυξιακών προοπτικών για λιγότερο γνωστές περιοχές της χώρας.

Κλείνοντας την ομιλία της, η υφυπουργός Τουρισμού τόνισε: «Αυτό είναι το μέλλον που θέλουμε για τον ελληνικό τουρισμό. Και αυτό το μέλλον μπορούμε να το χτίσουμε μαζί: Πολιτεία, Τοπική Αυτοδιοίκηση, ιδιωτικός τομέας και τοπικές κοινωνίες».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ