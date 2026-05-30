Κώτσηρας: Συνεχίζουμε να στηρίζουμε την ελληνική κοινωνία

Στις μόνιμες και έκτακτες παρεμβάσεις που δρομολογούνται για τη στήριξη της κοινωνίας και της αγοράς επικεντρώθηκε ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Γιώργος Κώτσηρας, μιλώντας στην εκπομπή «10 με Τόνο» του τηλεοπτικού σταθμού ERTNEWS και στον δημοσιογράφο Αντώνη Φουρλή.

Ο κ. Κώτσηρας τόνισε ότι «η χώρα μας, έχοντας διασφαλίσει όλα αυτά τα χρόνια δημοσιονομική σταθερότητα και πρόοδο, η οποία προήλθε από τους κόπους της ελληνικής κοινωνίας και από τη μέθοδο που εφάρμοσε η ελληνική κυβέρνηση, μπορεί και στηρίζει την κοινωνία ακόμα και σε κρίσιμες συνθήκες».

Αυτό το διάστημα, όπως σημείωσε, έχουν δοθεί περίπου 800 εκατομμύρια ευρώ επιπρόσθετα από τον προϋπολογισμό για μέτρα στήριξης. «Έχουμε επενδύσει, ώστε να στηρίξουμε, στο μέτρο που μπορούμε δημοσιονομικά, τους Έλληνες πολίτες, προκειμένου να ανταποκριθούν στις αυξημένες ανάγκες, προϊόν και της έκτακτης κρίσης που υπάρχει αυτή την περίοδο. Αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε.» Και πρόσθεσε: «Παρακολουθούμε τα δεδομένα με πολύ μεγάλη προσοχή και πολύ μεγάλη υπευθυνότητα και, όπου χρειάζεται, είμαστε εδώ για να παρεμβαίνουμε, όπως το κάναμε όλο αυτό το χρονικό διάστημα».

Ακολούθως, ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αναφέρθηκε στα νέα μέτρα για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους που αναμένεται να ψηφιστούν εντός του Ιουνίου: τη δυνατότητα ρύθμισης παλαιών οφειλών σε έως 72 δόσεις, τη δυνατότητα άρσης κατάσχεσης τραπεζικού λογαριασμού για χρέη στο Δημόσιο κατόπιν εξόφλησης του 25% της οφειλής και τη μείωση του ορίου υπαγωγής στον εξωδικαστικό μηχανισμό από τις 10.000 ευρώ τις 5.000. Όπως σημείωσε, στόχος είναι «να διευκολύνουμε τις συναλλαγές ιδιωτών και επιχειρήσεων», να «ενισχύσουμε τη ρευστότητα», τηρώντας, παράλληλα, και την κουλτούρα πληρωμών, η οποία είναι «πολύ σημαντική για να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε και στο επόμενο χρονικό διάστημα τα έσοδα» και «την ομαλή θεσμική λειτουργία του φορολογικού πλαισίου».

Επιπλέον, ο κ. Κώτσηρας αναφέρθηκε στις παρεμβάσεις που δρομολογούνται για τη στήριξη των οικογενειών και των ενοικιαστών. Όπως τόνισε, «οι στοχεύσεις για τη στήριξη της οικογένειας δεν είναι αποσπασματικές. Πέρυσι έγινε η μεγαλύτερη μείωση άμεσης φορολογίας που έχει γίνει τα πολλά τελευταία χρόνια και η κεντρική της στόχευση ήταν η στήριξη των οικογενειών με παιδιά. Ήταν η πρώτη φορά που συνδυάστηκε η μείωση του φορολογικού συντελεστή με τον αριθμό των τέκνων». «Σε αυτό το μόνιμο πλαίσιο για τη στήριξη φορολογικά των οικογενειών με παιδιά, έρχεται το μέτρο στήριξης των 150 ευρώ για κάθε παιδί που θα δοθεί στο τέλος του Ιουνίου, χωρίς αίτηση, με τα εισοδηματικά κριτήρια του προγράμματος Σπίτι μου 2».

Παράλληλα, για τους ενοικιαστές «αυξήθηκε το εισοδηματικό κριτήριο, ώστε να μπουν άλλοι 70.000 δικαιούχοι στη μόνιμη επιστροφή ενοικίου κάθε Νοέμβριο», ενώ «για εκπαιδευτικούς, νοσηλευτές και γιατρούς οι οποίοι υπηρετούν στην περιφέρεια το συγκεκριμένο μέτρο θα μπορεί να τους γυρίζει πίσω πρακτικά δύο ενοίκια τον χρόνο», σημείωσε ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Ερωτηθείς για το τι μπορούν να αναμένουν οι πολίτες ενόψει και της επόμενης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ο κ. Κώτσηρας υπογράμμισε ότι, όπως έχει επισημάνει και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, δομική πολιτικά επιλογή είναι η μείωση φόρων και βαρών. «Αυτό το έχουμε κάνει όλα αυτά τα χρόνια. Και ακριβώς επειδή η οικονομία μας πηγαίνει καλύτερα, αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε να βρίσκουμε τρόπους να μειώνουμε φορολογικά βάρη σε πολίτες και επιχειρήσεις, να ενισχύουμε με μόνιμο τρόπο την ελληνική κοινωνία».

Τέλος, ο κ. Κώτσηρας τόνισε ότι «σε συνθήκες κρίσης η χώρα μας συνεχίζει να στηρίζει την κοινωνία και μπορεί κάθε χρόνο να γυρίζει πίσω στον Έλληνα πολίτη ένα σημαντικό μέρος των εσόδων», χάρη στην ανάπτυξη και την προσπάθεια που έχει γίνει για την πάταξη της φοροδιαφυγής. «Συνεχίζουμε να στηρίζουμε» τους πολίτες «έχοντας απόλυτη επίγνωση των αναγκών της ελληνικής κοινωνίας».

