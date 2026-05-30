Nvidia: Παρουσιάζει τους πρώτους υπολογιστές Windows που χρησιμοποιούν δικά της τσιπ ως κύριο επεξεργαστή

Η εταιρεία που είναι περισσότερο γνωστή για την τροφοδότηση της έκρηξης της τεχνητής νοημοσύνης έρχεται τώρα και στην αγορά των προσωπικών υπολογιστών: η Nvidia αναμένεται την επόμενη εβδομάδα να παρουσιάσει τους πρώτους υπολογιστές Windows που χρησιμοποιούν δικά της τσιπ ως κύριο επεξεργαστή, σύμφωνα με πηγές που επιβεβαίωσαν την πληροφορία στο Axios.

Γιατί έχει σημασία

Η πρώτη προσπάθεια της Microsoft να προωθήσει τα AI PCs δεν πέτυχε τα αναμενόμενα αποτελέσματα, όμως η είσοδος της Nvidia δίνει μια δεύτερη ευκαιρία - αυτή τη φορά με τη συμμετοχή του πιο περιζήτητου κατασκευαστή τσιπ στον κόσμο. Η Nvidia και η Microsoft θα παρουσιάσουν τη συνεργασία τους και τους πρώτους υπολογιστές που θα χρησιμοποιούν τα νέα τσιπ σε δύο σημαντικά συνέδρια του κλάδου: Το Computex στην Ταϊβάν και το Microsoft Build στο Σαν Φρανσίσκο.

Υπολογιστές με επεξεργαστές Nvidia αναμένεται να παρουσιαστούν τόσο από τη σειρά Surface της Microsoft όσο και από άλλους κατασκευαστές, συμπεριλαμβανομένης της Dell Technologies.

Η Microsoft αναμένεται επίσης να παρουσιάσει λογισμικό που θα διευκολύνει τους χρήστες να χρησιμοποιούν πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης (AI agents) για την εκτέλεση εργασιών τοπικά στον υπολογιστή τους.

Εκπρόσωπος της Microsoft αρνήθηκε να σχολιάσει, ενώ η Dell επίσης δεν προχώρησε σε δήλωση. Η Nvidia δεν απάντησε άμεσα σε σχετικό αίτημα.

Μια νέα εποχή

Η Nvidia, η οποία ξεκίνησε ως κατασκευάστρια καρτών γραφικών για υπολογιστές, εργάζεται εδώ και χρόνια για την είσοδό της στην αγορά των επεξεργαστών PC. Ωστόσο, μόλις πρόσφατα έγινε σαφές ότι η επίσημη παρουσίαση πλησιάζει.

«Μια νέα εποχή για τους υπολογιστές», έγραψε η Nvidia σε ανάρτησή της στο X την Παρασκευή, παραπέμποντας με συντεταγμένες σε τοποθεσία στην Ταϊβάν.

Παράλληλα, ο επικεφαλής των Windows, Pavan Davuluri, δημοσίευσε το δικό του αινιγματικό μήνυμα: «Κάτι νέο έρχεται για τους προγραμματιστές. Και όχι, δεν πρόκειται για νέα έκδοση λειτουργικού συστήματος. Τα λέμε στο Build την επόμενη εβδομάδα!»

Η ευρύτερη εικόνα

Η κίνηση έρχεται καθώς η Microsoft προσπαθεί να επανατοποθετήσει τα Windows ώστε να αξιοποιήσει τη δυναμική της τεχνητής νοημοσύνης. Η πρώτη της προσπάθεια με τους υπολογιστές Copilot+ PC αντιμετώπισε αρκετά προβλήματα, μεταξύ των οποίων: Σημαντικές καθυστερήσεις, ανησυχίες για την ασφάλεια της λειτουργίας Recall.

Ωστόσο, η μετάβαση προς AI agents που μπορούν να εκτελούν αυτόματα εργασίες τοπικά στον υπολογιστή έχει δημιουργήσει μια νέα ευκαιρία.

Η Microsoft έχει επίσης υιοθετήσει το OpenClaw από τις αρχές του έτους, δημιουργώντας νέα ομάδα υπό τον έμπειρο προγραμματιστή Omar Shahine. Παράλληλα, ο ιδρυτής του OpenClaw, Peter Steinberger, ο οποίος πλέον εργάζεται στην OpenAI, έχει προγραμματιστεί να παρουσιάσει ειδική συνεδρία στο Build.

Μέχρι σήμερα, το μεγαλύτερο μέρος των εργασιών AI εκτελείται στο cloud. Ωστόσο, η στρατηγική της Microsoft να μεταφέρει περισσότερες λειτουργίες τοπικά στους υπολογιστές ενδέχεται να βρει πλέον μεγαλύτερη ανταπόκριση.

Πολλές επιχειρήσεις αρχίζουν να αντιμετωπίζουν πολύ υψηλό κόστος υπολογιστικής ισχύος, καθώς η μετάβαση από τα chatbots απεριόριστης χρήσης σε αυτόνομους AI agents μπορεί να δημιουργήσει σημαντικούς λογαριασμούς λόγω της συνεχούς λειτουργίας τους.

Τι λένε οι αναλυτές

Η είσοδος της Nvidia στην αγορά των PC θα μπορούσε να ωφελήσει όχι μόνο την ίδια και τη Microsoft, αλλά και την Qualcomm, η οποία χρησιμοποιεί παρόμοια αρχιτεκτονική επεξεργαστών με τη Nvidia, αντί της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής των Intel και Advanced Micro Devices.

Η αναλύτρια Carolina Milanesi της Current Strategies δήλωσε στο Axios: «Από την οπτική της βιομηχανίας, αυτό είναι θετικό.»

Η Milanesi σημείωσε ότι η Qualcomm δυσκολεύτηκε να αποκτήσει σημαντικό μερίδιο στην αγορά PC, παρά την εξαιρετική αυτονομία μπαταρίας που προσφέρουν τα προϊόντα της, επειδή προγραμματιστές και επιχειρήσεις δεν έβλεπαν λόγο να αφιερώσουν πόρους σε μια ελαφρώς διαφορετική έκδοση των Windows.

Όσον αφορά τη Nvidia, η ίδια θεωρεί ότι η μεγαλύτερη επιχειρηματική ευκαιρία παραμένει η χρήση των νέων επεξεργαστών στα κέντρα δεδομένων (data centers), αλλά η παρουσία τους και στους προσωπικούς υπολογιστές μπορεί να αποτελέσει ένα ιδιαίτερα χρήσιμο συμπλήρωμα της στρατηγικής της.