Γερμανία: Ο πρόεδρος Σταϊνμάιερ εκφράζει ανησυχία για την παγκόσμια εξάπλωση απολυταρχικών τάσεων

Για τον κίνδυνο εξάπλωσης των απολυταρχικών τάσεων παγκοσμίως προειδοποίησε ο ομοσπονδιακός πρόεδρος Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ και έκανε λόγο για «πίεση» στους ανεξάρτητους θεσμούς.

Κατά την απονομή του Βραβείου Ελευθερίας Χάμπαχ στον πρώην υπουργό Δικαιοσύνης της Πολωνίας, συνταγματολόγο 'Ανταμ Μπόντναρ, ο κ. Σταϊνμάιερ σημείωσε ότι «η δημοκρατία, το κράτος δικαίου και οι ανεξάρτητοι θεσμοί βρίσκονται επί του παρόντος υπό διεθνή πίεση, ενώ οι αυταρχικές κυβερνήσεις προσπαθούν να δυσφημίσουν και να διαλύσουν τους δημοκρατικούς μηχανισμούς εποπτείας - συμπεριλαμβανομένων των ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης, των πολιτιστικών ιδρυμάτων και της δικαστικής εξουσίας». Σε μια δημοκρατία, τόνισε ο ομοσπονδιακός πρόεδρος, οι πολίτες δεν είναι ανίσχυροι έναντι τέτοιων εξελίξεων. «Οι αυταρχικές τάσεις δεν είναι απλώς μια μοίρα από την οποία δεν μπορούμε να ξεφύγουμε. Αντιθέτως, όλοι έχουμε μια επιλογή και μπορούμε να πάρουμε την απόφασή μας μέσω της ψήφου μας», πρόσθεσε.

Το Κάστρο Χάμπαχ θεωρείται το λίκνο της δημοκρατίας στη Γερμανία, καθώς το 1832 συγκεντρώθηκαν εκεί περίπου 30.000 άνθρωποι προκειμένου να διαμαρτυρηθούν κατά της λογοκρισίας και της πριγκιπικής αυθαιρεσίας και να υπερασπιστούν τις πολιτικές ελευθερίες και τα δικαιώματα του λόγου, του συνέρχεσθαι και του Τύπου. Το Χάμπαχ αποτελεί έτσι μέχρι σήμερα σημαντικό ορόσημο για την πορεία προς τη δημοκρατία. Το ετήσιο Βραβείο Ελευθερίας καθιερώθηκε το 2023 και συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 10.000 ευρώ.

Αναφερόμενος στον αποδέκτη του φετινού Βραβείου, ο κ. Σταϊνμάιερ μίλησε για έναν «ένθερμο υποστηρικτή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου, ο οποίος είχε έγκαιρα προειδοποιήσει για τους κινδύνους που αντιμετωπίζει η ανεξαρτησία των δημοκρατικών θεσμών, ενώ είχε αντιταχθεί ενεργά στις παρεμβάσεις στη δικαστική εξουσία».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Φωτογραφία @AP