Νέα Αριστερά: Προς ανεξαρτητοποίηση Χαρίτσης, Αχτσιόγλου, Τζανακόπουλος, Ηλιόπουλος και Ζεϊμπέκ

Newsroom
Σύμφωνα με πληροφορίες η Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Αριστεράς διαλύεται την ερχόμενη Τρίτη.

Ιδιαίτερα ρευστή εμφανίζεται η κατάσταση στη Νέα Αριστερά, όπου οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές ύστερα από την ανακοίνωση του νέου πολιτικού φορέα του Αλέξη Τσίπρα, της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛ.Α.Σ.). Μετά την πρόσφατη ανεξαρτητοποίηση του Οζγκιούρ από την Κοινοβουλευτική Ομάδα, πληροφορίες κάνουν λόγο για νέες αποχωρήσεις έως τις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας. Στο επίκεντρο των σεναρίων βρίσκονται στελέχη όπως οι Χαρίτσης, Αχτσιόγλου, Τζανακόπουλος, Ηλιόπουλος και Ζεϊμπέκ, ενώ κοντά στην έξοδο φέρονται και οι Φωτίου και Τζούφη. Σε μια τέτοια εξέλιξη η Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Αριστεράς διαλύεται, κάτι που αναμένεται να φανεί την ερχόμενη Τρίτη.

Πάντως, παρά τις πληροφορίες περί αποσυσπείρωσης, ο εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Αριστεράς, Γιώργος Λυκοπάντης, εμφανίστηκε καθησυχαστικός: «Η Νέα Αριστερά είναι ένα κόμμα που θα συνεχίσει την πορεία του».

Με πληροφορίες από ertnews.gr

Νέα Αριστερά
Αλέξης Τσίπρας
Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ)
