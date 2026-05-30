Τσουκαλάς: Η στέγαση είναι δικαίωμα και όχι προνόμιο των λίγων

«Η χώρα καθημερινά χάνει τη μάχη της στεγαστικής κρίσης και είναι πλέον καθαρό πως η κυβέρνηση δεν κάνει τίποτα για να γυρίσει το παιχνίδι», τονίζει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, σε δήλωσή του για το στεγαστικό.

Αναφέρει ειδικότερα, ότι «σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας του Πανελλήνιου Συλλόγου Υπαλλήλων ΔΥΠΑ, η Ελλάδα εμφανίζει δείκτη υπερβολικής στεγαστικής επιβάρυνσης 26,4%, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 7,6%», ότι «ένας στους τέσσερις πολίτες στη χώρα δαπανά πάνω από το 40% του εισοδήματος του για στέγη» και ότι «ο δείκτης ενοικίων HICP της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας έχει φτάσει το 113,4 και παρουσιάζει σωρευτική αύξηση 22,9% για την περίοδο 2022-2025».

Ο κ. Τσουκαλάς σημειώνει μετά από αυτά, ότι «η χώρα δεν περνά μια στεγαστική δυσκολία, αλλά βρίσκεται πλέον σε μόνιμο καθεστώς στεγαστικής πίεσης με συνέπειες στην κοινωνική συνοχή». Προσθέτει ότι «τα χαμηλής ισχύος μέτρα που πήρε η κυβέρνηση το προηγούμενο διάστημα, υπό την πίεση του ΠΑΣΟΚ, δεν έλυσαν το πρόβλημα. Αντιθέτως αυτό επιδεινώθηκε: οι τιμές αγοράς και ενοικίασης αυξάνονται συνεχώς». Υποστηρίζει ότι «η κυβερνητική εμμονή σε λάθος λύσεις, η συνεχιζόμενη αδράνεια, στοιχίζει στη χώρα, υποθηκεύει το μέλλον των επόμενων γενεών» και κατηγορεί την κυβέρνηση ότι «αρνείται πεισματικά να συζητήσει το αναλυτικό σχέδιο του ΠΑΣΟΚ που έχει καταθέσει ο Νίκος Ανδρουλάκης για τη στέγαση».

«Όταν άλλες χώρες επενδύουν στη στέγη, η κυβέρνηση Μητσοτάκη κάνει πως δε βλέπει το πρόβλημα», σχολιάζει ο κ. Τσουκαλάς, σημειώνοντας ότι «η Ισπανία προωθεί 50.000 κατοικίες για κοινωνική και προσιτή στέγαση, η Πορτογαλία έχει θεσπίσει επίδομα επιτοκίου στεγαστικών δανείων και άλλες χώρες ασκούν ενεργητικές πολιτικές».

Καταληκτικά ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ αναφέρει, ότι «η πολιτική αλλαγή είναι προϋπόθεση για ένα καλύτερο αύριο με προσιτή στέγη, γιατί η στέγαση είναι δικαίωμα και όχι προνόμιο των λίγων».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

