Γαλλία: Ταχύτερος από την αρχική εκτίμηση ο πληθωρισμός τον Μάρτιο

Οι τιμές καταναλωτή αυξήθηκαν κατά 2%, ήτοι περισσότερο από την αρχική εκτίμηση του 1,9%, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύθηκαν την Τετάρτη.

Υψηλότερος του αναμενόμενου ήταν ο πληθωρισμός στη Γαλλία τον περασμένο μήνα, καθώς το κόστος της ενέργειας αυξήθηκε εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν.

Συγκεκριμένα, οι τιμές καταναλωτή αυξήθηκαν κατά 2%, ήτοι περισσότερο από την αρχική εκτίμηση του 1,9%, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύθηκαν την Τετάρτη.

Αν και ο ρυθμός αύξησης των τιμών ευθυγραμμίζεται με το επίπεδο-στόχο της ΕΚΤ, η ανοδική αναθεώρηση για τον Μάρτιο ακολουθεί παρόμοια εξέλιξη στην Ισπανία, όπου ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 3,4%, αντί της προκαταρκτικής εκτίμησης του 3,3%.

Αξιωματούχοι της ΕΚΤ εξετάζουν ποια -αν χρειαστεί- νομισματική πολιτική πρέπει να εφαρμοστεί για να περιοριστούν οι οικονομικές επιπτώσεις από τις συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή.

Οι αγορές εκτιμούν ότι τα επιτόκια θα πρέπει να αυξηθούν για να συγκρατηθεί ο πληθωρισμός, αν και προς το παρόν δεν αναμένουν αύξηση στη συνεδρίαση του Απριλίου.

«Πρέπει να είμαστε απολύτως ευέλικτοι και έτοιμοι να κινηθούμε προς την κατεύθυνση που απαιτείται», δήλωσε η πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, στο Bloomberg την Τρίτη στην Ουάσινγκτον, όπου συμμετέχει στην εαρινή Σύνοδο του ΔΝΤ.

Η κυβέρνηση της Γαλλίας ανακοίνωσε αργά το βράδυ της Τρίτης ότι ο πληθωρισμός για φέτος θα είναι υψηλότερος από ό,τι είχε αρχικά εκτιμηθεί -στο 1,9% αντί για 1,3%. Ο υπουργός Οικονομικών, Ρολάν Λεσκίρ, δήλωσε ότι το επίπεδο αυτό παραμένει «περιορισμένο» σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, κυρίως χάρη στο γεγονός ότι η πυρηνική ενέργεια κυριαρχεί στο ενεργειακό μείγμα της χώρας.