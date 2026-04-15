Οικονομία | Διεθνή Νέα

Γαλλία: Ταχύτερος από την αρχική εκτίμηση ο πληθωρισμός τον Μάρτιο

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Γαλλία
Υψηλότερος του αναμενόμενου ήταν ο πληθωρισμός στη Γαλλία τον περασμένο μήνα, καθώς το κόστος της ενέργειας αυξήθηκε εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν.

Συγκεκριμένα, οι τιμές καταναλωτή αυξήθηκαν κατά 2%, ήτοι περισσότερο από την αρχική εκτίμηση του 1,9%, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύθηκαν την Τετάρτη.

Αν και ο ρυθμός αύξησης των τιμών ευθυγραμμίζεται με το επίπεδο-στόχο της ΕΚΤ, η ανοδική αναθεώρηση για τον Μάρτιο ακολουθεί παρόμοια εξέλιξη στην Ισπανία, όπου ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 3,4%, αντί της προκαταρκτικής εκτίμησης του 3,3%.

Αξιωματούχοι της ΕΚΤ εξετάζουν ποια -αν χρειαστεί- νομισματική πολιτική πρέπει να εφαρμοστεί για να περιοριστούν οι οικονομικές επιπτώσεις από τις συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή.

Οι αγορές εκτιμούν ότι τα επιτόκια θα πρέπει να αυξηθούν για να συγκρατηθεί ο πληθωρισμός, αν και προς το παρόν δεν αναμένουν αύξηση στη συνεδρίαση του Απριλίου.

«Πρέπει να είμαστε απολύτως ευέλικτοι και έτοιμοι να κινηθούμε προς την κατεύθυνση που απαιτείται», δήλωσε η πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, στο Bloomberg την Τρίτη στην Ουάσινγκτον, όπου συμμετέχει στην εαρινή Σύνοδο του ΔΝΤ.

Η κυβέρνηση της Γαλλίας ανακοίνωσε αργά το βράδυ της Τρίτης ότι ο πληθωρισμός για φέτος θα είναι υψηλότερος από ό,τι είχε αρχικά εκτιμηθεί -στο 1,9% αντί για 1,3%. Ο υπουργός Οικονομικών, Ρολάν Λεσκίρ, δήλωσε ότι το επίπεδο αυτό παραμένει «περιορισμένο» σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, κυρίως χάρη στο γεγονός ότι η πυρηνική ενέργεια κυριαρχεί στο ενεργειακό μείγμα της χώρας.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

tags:
Γαλλία
Πληθωρισμός
