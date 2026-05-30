Welt: Οι ΗΠΑ σχεδιάζουν να επιταχύνουν την αποχώρηση στρατιωτικών δυνάμεων τους απ' την Ευρώπη

Newsroom
Η γερμανική εφημερίδα αναφέρει ότι η Ουάσινγκτον θα παρουσιάσει τα σχέδιά της στους συμμάχους της, στην επόμενη σύνοδο του ΝΑΤΟ.

Οι ΗΠΑ σχεδιάζουν να επιταχύνουν την αποχώρηση των δυνάμεών τους από βάσεις στην Ευρώπη και θα παρουσιάσουν τις προτάσεις τους στους συμμάχους τους στο ΝΑΤΟ τον επόμενο μήνα, γράφει η γερμανική εφημερίδα Welt am Sonntag, επικαλούμενη μια μη κατονομαζόμενη πηγή του Πενταγώνου.

Τον Μάιο η Ουάσιγκτον ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να αποσύρει 5.000 στρατιώτες από τη Γερμανία, μια ενέργεια που θεωρείται ευρέως απότοκος της ρήξης του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τους Ευρωπαίους με αφορμή τον πόλεμο στο Ιράν. Η Γερμανία φιλοξενεί περίπου 35.000 Αμερικανούς στρατιώτες, τους περισσότερους από οπουδήποτε αλλού στην Ευρώπη.

Το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ ανέφερε τότε ότι η αποχώρηση θα ολοκληρωθεί μέσα σε διάστημα έξι έως 12 μηνών.

Η γερμανική εφημερίδα δεν διευκρινίζει πόσο γρηγορότερα θα γίνει η απόσυρση, ούτε ποιες περιοχές θα αφορά. Αναφέρει όμως ότι οι ΗΠΑ θα παρουσιάσουν τα σχέδιά τους στους συμμάχους τους, στην επόμενη σύνοδο του ΝΑΤΟ.

Το Πεντάγωνο δεν ανταποκρίθηκε αμέσως στο αίτημα για κάποιο σχόλιο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΗΠΑ
ΝΑΤΟ
Γερμανία
