Τραμπ: Εξετάζει να ακυρώσει τις επετειακές συναυλίες στην Ουάσιγκτον μετά την απροθυμία πολλών καλλιτεχνών να συμμετάσχουν

Newsroom
Ντόναλντ Τραμπ/ Πηγή Φωτό: Getty Images- Ideal Photo
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να ακυρώσει τη σειρά συναυλιών για τα 250 χρόνια από την Ανεξαρτησία, αφού ορισμένοι από τους καλλιτέχνες που είχαν επιλεγεί ανακοίνωσαν ότι δεν επιθυμούν να συμμετάσχουν.

Στη θέση των συναυλιών, ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος σκοπεύει να εκφωνήσει μια ομιλία.

Την Παρασκευή, ο Μπρετ Μάικλς, ο frontman του ροκ συγκροτήματος Poison, έγινε ο πέμπτος καλλιτέχνης που αποσύρει τη συμμετοχή του από τις συναυλίες «Freedom 250», που είναι προγραμματισμένες για το διάστημα 25 Ιουνίου-10 Ιουλίου στην Ουάσιγκτον.

Σήμερα, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ ανέφερε ότι αντί για συναυλίες, εξετάζει το ενδεχόμενο να εκφωνήσει μια ομιλία και να οργανώσει μια συγκέντρωση. Αποκάλεσε μάλιστα τον εαυτό του «τη νούμερο ένα Ατραξιόν οπουδήποτε στον κόσμο, τον άνθρωπο που προσελκύει πολύ μεγαλύτερο κοινό από τον Έλβις στην ακμή του και μάλιστα χωρίς κιθάρα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Φωτογραφία: Getty Images / Ideal Images

