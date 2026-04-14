Wall Street: Κέρδη με ώθηση από τεχνολογία και τράπεζες

Στο επίκεντρο ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Οι κολοσσοί της τεχνολογίας στηρίζουν για δεύτερη ημέρα την αγορά.

Ανοδικά κινούνται οι δείκτες στη Wall Street καθώς για μία ακόμα ημέρα η προσοχή βρίσκεται στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Οι επενδυτές αφενός επεξεργάζονται ακόμη την «αποτυχία» των ειρηνευτικών συνομιλιών ΗΠΑ - Ιράν κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, ωστόσο εξακολουθούν να θεωρούν ότι μία συμφωνία μεταξύ των δύο χωρών είναι δυνατόν να επιτευχθεί.

Υπό αυτό το πρίσμα, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones ενισχύεται 0,05% στις 48.240 μονάδες, ενώ ο διευρυμένος S&P 500 σκαρφαλώνει 0,34% στις 6.909 μονάδες. Ο τεχνολογικός Nasdaq προσθέτει 0,9% στις 23.415 μονάδες.

Για δεύτερη ημέρα, οι κολοσσοί της τεχνολογίας στηρίζουν την αγορά, με την Oracle να σημειώνει κέρδη 6% χτίζοντας στα χθεσινά της κέρδη άνω του 11%. Επιπλέον, η Nvidia και η Palantir κερδίζουν 1% και 3,08% αντίστοιχα.

Επιπλέον, τέσσερις από τις μεγαλύτερες τράπεζες των ΗΠΑ ανακοίνωσαν τα αποτελέσματά τους για το α' τρίμηνο.

Ειδικότερα, η Citigroup πέτυχε τα καλύτερα τριμηνιαία έσοδά της εδώ και μία δεκαετία με παράλληλη αύξηση 56% στα κέρδη ανά μετοχή σε ετήσια βάση. Η αμερικανική τράπεζα ανακοίνωσε 3,06 δολάρια κέρδη ανά μετοχή έναντι πρόβλεψης για 2,65 δολ/μτχ με έσοδα 24,63 δισ. δολάρια πάνω από την πρόβλεψη για 23,55 δισ. δολάρια. Η μετοχή της σημειώνει άνοδο 1,66%.

Τα καθαρά κέρδη της Wells Fargo για το α' τρίμηνο ανήλθαν στα 5,25 δισ. δολάρια ή 1,6 δολάρια ανά μετοχή, έναντι 4,89 δισ. ή 1,39 δολάρια ανά μετοχή ένα χρόνο πριν. Τα έσοδα της τέταρτης μεγαλύτερης τράπεζας στις ΗΠΑ από τις αγορές, σημείωσαν αύξηση 19% στα 2,17 δισ. δολάρια. Η μετοχή της σημειώνει «βουτιά» σχεδόν 6%.

Άλμα 4,39% κάνει η μετοχή της BlackRock αφότου ανακοίνωσε ράλι σε έσοδα και καθαρά κέρδη το α' τρίμηνο του 2026, λόγω της αύξησης των επενδυτικών προμηθειών σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Ο μεγαλύτερος διαχειριστής assets στον κόσμο ανέφερε ότι τα έσοδά του αυξήθηκαν 27% στα 6,7 δισ. δολάρια σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Τέλος, η JP Morgan παρουσίασε έσοδα στα 50,54 δισ. δολάρια για το α' τρίμηνο του 2026 αυξημένα κατά 10%, καθώς ο τομέας του trading ενισχύθηκε λόγω της αυξημένης μεταβλητότητας στις αγορές παγκοσμίως. Τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά 13% στα 16,5 δισ. δολάρια, ή 5,94 δολάρια ανά μετοχή για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου. Η μετοχή της υποχωρεί οριακά κατά 0,45%.

Στα μάκρο της ημέρας, ο πληθωρισμός χονδρικής στις ΗΠΑ παρουσίασε επιτάχυνση 4% τον Μάρτιο, με τον δείκτη τιμών παραγωγού (Producer Price Index - PPI) στη μεγαλύτερη άνοδό του σε 12μηνη βάση από τον Φεβρουάριο του 2023. Ο δομικός PPI κατέγραψε ετήσια αύξηση 3,8% ενώ με εξαίρεση τις ευμετάβλητες τιμές στα τρόφιμα, την ενέργεια και τις υπηρεσίες, κατέγραψε άνοδο 0,2% μηνιαίως και 3,6% σε ετήσια βάση. Ο δείκτης που προσμετρά το κόστος παραγωγής για αγαθά και υπηρεσίες, αυξήθηκε εποχικά 0,5% σε μηνιαία βάση, πολύ κάτω από την εκτίμηση του Dow Jones για 1,1%, σύμφωνα με το CNBC.