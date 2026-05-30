Τσιόδρας: Για να ισχυροποιηθεί η Ευρώπη πρέπει να επενδύσει στην παραγωγή, την καινοτομία και την άμυνα

Ο ευρωβουλευτής Δημήτρης Τσιόδρας, από τη Ρόδο όπου βρίσκεται σήμερα, εξέφρασε με δηλώσεις του την ανάγκη η Ευρώπη να προχωρήσει σε βαθύτερη ενοποίηση και να ενισχύσει την παραγωγική και τεχνολογική της βάση, προκειμένου να διατηρήσει την ανταγωνιστικότητά της στο διεθνές περιβάλλον.

Όπως ανέφερε, παρουσία των βουλευτών Δωδεκανήσου Μάνου Κόνσολα και Βασίλη Υψηλάντη καθώς επίσης και της προέδρου της ΔΕΕΠ Δωδεκανήσου Έφης Χαραλαμποπούλου, η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει τον κίνδυνο να περιοριστεί στον ρόλο ενός παγκόσμιου τουριστικού προορισμού, ενώ η παραγωγή και η τεχνολογική καινοτομία μεταφέρονται σε άλλες περιοχές του κόσμου, κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ασία. Επισήμανε ότι η απουσία ευρωπαϊκών κολοσσών στους τομείς της τεχνολογίας, των ψηφιακών πλατφορμών και της τεχνητής νοημοσύνης αποτελεί ένδειξη ότι η Ευρώπη υστερεί σε κρίσιμους τομείς ανάπτυξης.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι το πρόβλημα δεν οφείλεται στην έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού ή κεφαλαίων. Αντίθετα, τόνισε ότι η Ευρώπη διαθέτει κορυφαία πανεπιστήμια, υψηλού επιπέδου επιστημονικό προσωπικό και σημαντικές αποταμιεύσεις, οι οποίες όμως δεν κατευθύνονται επαρκώς προς επενδύσεις και αναπτυξιακές πρωτοβουλίες.

Σύμφωνα με τον κ. Τσιόδρα, βασική προτεραιότητα πρέπει να είναι η ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς, ώστε τα 450 εκατομμύρια Ευρωπαίων πολιτών να λειτουργούν πραγματικά ως μία οικονομική δύναμη και όχι ως 27 ξεχωριστές αγορές. Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη υιοθέτησης κοινών ευρωπαϊκών πολιτικών που θα επιτρέψουν τη χρηματοδότηση επενδύσεων σε τομείς αιχμής και θα ενισχύσουν την αναπτυξιακή προοπτική της Ένωσης.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις συζητήσεις για το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επισημαίνοντας ότι η χρηματοδότηση νέων προτεραιοτήτων δεν πρέπει να γίνει εις βάρος της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής ή της Πολιτικής Συνοχής. Τόνισε ότι η ανάπτυξη πρέπει να αφορά το σύνολο της Ευρώπης και όχι μόνο ορισμένες περιφέρειες ή κράτη-μέλη. Για τον λόγο αυτό τάχθηκε υπέρ της αύξησης του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού και της αναζήτησης νέων ίδιων πόρων για την Ένωση.

Στο πεδίο της άμυνας, ο ευρωβουλευτής υπογράμμισε ότι οι γεωπολιτικές εξελίξεις έχουν καταστήσει αναγκαία την ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής συνεργασίας. Όπως ανέφερε, το μοντέλο που κυριάρχησε μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, με την ασφάλεια της Ευρώπης να βασίζεται κυρίως στην αμερικανική προστασία, δεν ανταποκρίνεται πλέον στις σημερινές συνθήκες.

Ο κ. Τσιόδρας υποστήριξε ότι η Ευρώπη οφείλει να προχωρήσει σε κοινές πολιτικές άμυνας, αντιμετωπίζοντας τα εξωτερικά σύνορα των κρατών-μελών ως κοινά ευρωπαϊκά σύνορα. Αν και αναγνώρισε ότι η δημιουργία ενός ενιαίου ευρωπαϊκού στρατού παραμένει μακροπρόθεσμος στόχος, σημείωσε ότι η συζήτηση για βαθύτερη αμυντική ολοκλήρωση βρίσκεται πλέον στο τραπέζι.

Αναφερόμενος στην οικονομία και το εμπόριο, τόνισε ότι η ευρωπαϊκή παραγωγή πρέπει να ενισχυθεί και να προστατευθεί από αθέμιτο ανταγωνισμό. Υποστήριξε ότι τα προϊόντα που εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλουν να πληρούν τις ίδιες προδιαγραφές ασφάλειας, ποιότητας και περιβαλλοντικής προστασίας που ισχύουν για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, ώστε να διασφαλίζονται ίσοι όροι ανταγωνισμού.

Κλείνοντας, σημείωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πλήρη επίγνωση των προκλήσεων που αντιμετωπίζει και καλείται να λάβει αποφάσεις που θα ενισχύσουν την παραγωγή, την καινοτομία, την άμυνα και τη συνοχή της, διατηρώντας παράλληλα τον κοινωνικό και αναπτυξιακό της χαρακτήρα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ