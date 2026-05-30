Τουρισμός: Μεικτή η εικόνα για το τριήμερο

To κόστος φρενάρει τα ταξίδια μακρινών αποστάσεων. Ποντάρει στις last minute κρατήσεις η αγορά. Ικανοποιητική η ζήτηση για αεροπορικά. Τα οργανωμένα ταξίδια που επιλέγουν για το τριήμερο.

Μεικτή εικόνα εμφανίζει ο τουρισμός το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, του πρώτου επί της ουσίας crash test της εφετινής θερινής σεζόν. Καθοριστικός παράγοντας αποδεικνύεται το κόστος, το οποίο είτε στρέφει τους ταξιδιώτες σε κοντινούς νησιωτικούς ή ηπειρωτικούς προορισμούς είτε ενισχύει το φαινόμενο των last minute κρατήσεων, θολώνοντας προς ώρας τις εκτιμήσεις. Την ίδια στιγμή οι γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μ. Ανατολή, δείχνουν να έχουν επηρεάσει μέρος της εισερχόμενης κίνησης, ειδικά στα δημοφιλή κοσμοπολίτικα νησιά που είχαν μεγάλο όγκο κρατήσεων από τις εκεί περιοχές.

Μικρή πτώση στα οργανωμένα ταξίδια και αναμονή για last minute κρατήσεις

Ενδεικτική της προαναφερθείσας κατάστασης είναι η μείωση της τάξης του 5% που επισημαίνει η Ομοσπονδία Ελληνικών Συνδέσμων Γραφείων Ταξιδίων & Τουρισμού (FedHATTA). «Σημειώνεται κινητικότητα, αλλά μειωμένη σε σχέση με πέρυσι, καθώς τα κόστη επηρεάζουν τις αποφάσεις των ταξιδιωτών. από όλη την Ελλάδα» αναφέρει χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της Ένωσης, Λύσανδρος Τσιλίδης. Σύμφωνα με τον ίδιο το «ενδιαφέρον για ταξίδια παραμένει, εάν όμως δεν ηρεμήσουν οι ανησυχίες που υπάρχουν και εάν δεν αποκλιμακωθεί η πίεση στα καύσιμα, η κίνηση αναμένεται να εξελιχθεί με πιο αργούς ρυθμούς μέσα στην καλοκαιρινή σεζόν. Αυτή ήταν άλλωστε και η εικόνα που είχαμε από την ευρωπαϊκή εκπροσώπησή μας στην ECTAA, ήδη από την έναρξη του πολέμου, δηλαδή μια αγορά που κινείται πιο προσεκτικά».

Βάσει των στοιχείων των ελληνικών ταξιδιωτικών γραφείων, το κλίμα εμφανίζεται πιο άτονο σε ό,τι αφορά τις κρατήσεις για μακρινούς προορισμούς και μεγάλα ταξίδια, ενώ αντίθετα ευνοούνται κοντινοί προορισμοί, οδικές εκδρομές και πιο οικονομικές επιλογές διαμονής. Υπό αυτό το πρίσμα τα νησιά, αν και παραμένουν σταθερά στις προτιμήσεις για τη θερινή περίοδο, δεν αποτελούν πρώτη επιλογή των ταξιδιωτών με πολλούς από τους δυνητικούς ταξιδιώτες να επιλέγουν ευκολότερες και οικονομικότερες μετακινήσεις στην ηπειρωτική Ελλάδα.

Τα οργανωμένα ταξίδια που επιλέγουν για το τριήμερο

Στο εσωτερικό, το ενδιαφέρον των Ελλήνων ταξιδιωτών περιστρέφεται γύρω από την Πελοπόννησο, το Ιόνιο, την Κρήτη, τη Ρόδο και τη Βόρεια Ελλάδα, ενώ στις οργανωμένες εκδρομές κυρίως τριών και τεσσάρων ημερών (γκρουπ) ξεχωρίζουν προορισμοί όπως το Ναύπλιο-Επίδαυρος (από 240 ευρώ), το Καρπενήσι (από 250 ευρώ), η Μάνη (από 270 ευρώ), τα Ιωάννινα (από 295 ευρώ), η Καστοριά - Φλώρινα (από 310 ευρώ), τα Γρεβενά (από 330 ευρώ), τα Τζουμέρκα (από 395 ευρώ), η Ζάκυνθος (από 340 ευρώ), η Τήνος (από 320 ευρώ), η Ρόδος (από 520 ευρώ) και η Κρήτη (από 650 ευρώ).

Στα εξερχόμενα ταξίδια, ευρωπαϊκές πόλεις εξακολουθούν να διατηρούν τη δυναμική τους, με σταθερό ενδιαφέρον για Ιταλία, Παρίσι, Σκωτία, Δαλματικές ακτές, Βαλτικές χώρες και Βαλκάνια.

Πανομοιότυπη είναι και η εικόνα που προκύπτει από τα στοιχεία του Πανελλαδικού Δικτύου E-Real Estates. Βάσει αυτών ιδιαίτερα δημοφιλείς, ειδικά για τους κατοίκους της Αττικής, παραμένουν και φέτος οι προορισμοί του Αργοσαρωνικού, καθώς ο κόστος μετακίνησης είναι μειωμένο. Ευρύτερα τώρα ιδιαίτερη κινητικότητα εμφανίζουν νησιά όπως Ύδρα, η Αίγινα, η Σύρος, η Σαντορίνη και η Λευκάδα, ενώ ισχυρή παραμένει η ζήτηση και σε δημοφιλείς προορισμούς όπως η Πάρος, η Νάξος και η Κεφαλλονιά.

Σε ότι αφορά τις κατοικίες και τα διαμερίσματα της ηπειρωτικής Ελλάδας που είναι εγγεγραμμένα σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης, υψηλές πληρότητες εμφανίζουν και πάλι κοντινοί προορισμού όπως το Ναύπλιο και η Χαλκίδα ενώ κινητικότητα παρατηρείται και σε Μονεμβασία, Ιωάννινα και Καλαμάτα.

Ικανοποιητική η ζήτηση για αεροπορικά

Στον αντίποδα ωστόσο σε υψηλά επίπεδα παραμένει η ζήτηση για ταξίδια το τριήμερο σύμφωνα με τα στοιχεία της Aegean, παρά την αβεβαιότητα που προκαλεί στους καταναλωτές η ενεργειακή κρίση.

Σύμφωνα με τον μεγαλύτερο εγχώριο αερομεταφορέα, η μέση πληρότητα των πτήσεων για το φετινό τριήμερο και την περίοδο από 28 Μαΐου έως 2 Ιουνίου αγγίζει το 80% στο δίκτυο εξωτερικού και το 75% στο δίκτυο εσωτερικού.

Ειδικότερα, στο δίκτυο εσωτερικού, η AEGEAN καταγράφει αύξηση της επιβατικής κίνησης κατά 93% από το αεροδρόμιο της Αθήνας την Παρασκευή 29 Μαΐου. Στο εξωτερικό, η κορύφωση παρατηρείται το Σάββατο 30 Μαΐου, με πληρότητες που αγγίζουν το 90%, ενώ η επιστροφή των ταξιδιωτών κορυφώνεται την 1η Ιουνίου με αντίστοιχα υψηλά ποσοστά.

Στην περίπτωση των προορισμών του εξωτερικού, οι κορυφαίοι προορισμοί απαρτίζονται από το Ελσίνκι, την Λισαβόνα, τη Νίκαια, το Πόρτο και το Άμστερνταμ. Αντίστοιχα στο εσωτερικό δημοφιλείς προορισμοί από και προς Αθήνα είναι η Ικαρία, η Σκιάθος, τα Χανιά, η Πάρος και τα Ιωάννινα.