Θεσσαλονίκη: Κατέληξε ο 67χρονος που ξυλοκοπήθηκε άγρια στον Εύοσμο

Στα χέρια τςη ΕΛΑΣ ένας 38χρονος. Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Την τελευταία του πνοή άφησε τα ξημερώματα ο 67χρονος άνδρας, ο οποίος είχε δεχθεί άγρια επίθεση από 38χρονο σε διαμέρισμα στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής, περίπου στις 21:00, όταν, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι δύο άνδρες είχαν κάνει χρήση ναρκωτικών και ακολούθησε έντονος καβγάς μεταξύ τους για προσωπικές διαφορές. Η αντιπαράθεση εξελίχθηκε σε συμπλοκή, κατά τη διάρκεια της οποίας ο 67χρονος δέχθηκε πολλαπλά χτυπήματα.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, όπου, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψε στα τραύματά του νωρίς το πρωί.

Μετά τον θάνατο του 67χρονου, η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του 38χρονου αναβαθμίστηκε και αφορά πλέον το αδίκημα της ανθρωποκτονίας. Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο άνδρες είχαν απασχολήσει κατά το παρελθόν τις αστυνομικές αρχές για υποθέσεις που σχετίζονται με ναρκωτικά και παραβάσεις του τελωνειακού κώδικα. Παράλληλα, ο 38χρονος φέρεται να διατηρούσε στο παρελθόν σχέση με την κόρη του θύματος.

Προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό διεξάγει το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορδελιού Ευόσμου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

