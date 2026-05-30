Οι ευρωπαϊκές μετοχές αμυντικού τομέα ρίχνουν ρυθμούς μετά την έκρηξη των στρατιωτικών δαπανών

Οι ευρωπαϊκές μετοχές αμυντικού τομέα είχαν μια εξαιρετική πορεία το 2025, λόγω της γεωπολιτικής αστάθειας. Φέτος η πορεία του κλάδου έχει σε κάποιο βαθμό σταθεροποιηθεί.

Οι ευρωπαϊκές μετοχές αμυντικού τομέα είχαν μια εξαιρετική πορεία το 2025, ενισχυμένες από τη σημαντική αύξηση των κρατικών στρατιωτικών δαπανών ως απάντηση στην αυξανόμενη γεωπολιτική αστάθεια.

Ωστόσο, όπως αναφέρει το CNBC, φέτος η πορεία του κλάδου έχει σε κάποιο βαθμό σταθεροποιηθεί, με τον δείκτη Stoxx Europe Aerospace & Defence να υποχωρεί κατά 1,2% από την αρχή του έτους, σε σύγκριση με απόδοση +4,8% του ευρύτερου δείκτη Stoxx 600.

Παρόλα αυτά, οι αναλυτές θεωρούν ότι το 2026 θα αποτελέσει περίοδο «εξομάλυνσης» για τον κλάδο, όπου ο αρχικός ενθουσιασμός για τις αυξημένες αμυντικές δαπάνες της Ευρώπης θα δώσει τη θέση του σε μεγαλύτερο έλεγχο των επιδόσεων και των θεμελιωδών μεγεθών των εταιρειών.

«Οι επενδυτές γίνονται πολύ πιο επιλεκτικοί», δήλωσε η Λορεδάνα Μουχαρέμι, αναλύτρια μετοχών στη Morningstar.

«Αυτό που θέλουν τώρα να δουν οι επενδυτές είναι κέρδη και ταμειακές ροές, και πιστεύουμε ότι θα υπάρξει κάποια ανοδική τάση προς το δεύτερο μισό του έτους, όταν έρθουν οι παραγγελίες, οι προκαταβολές από τις κυβερνήσεις και οι παραδόσεις. Ωστόσο, θα χρειαστεί σίγουρα αρκετός χρόνος για να επιστρέψουν οι τιμές των μετοχών στα προηγούμενα επίπεδα».

Οι μετοχές των αμυντικών εταιρειών είχαν αρχικά αντοχή μετά τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, καθώς αυξήθηκαν οι ανησυχίες ότι η σύγκρουση θα μπορούσε να κλιμακωθεί σε έναν πλήρη πόλεμο που θα επεκτεινόταν σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή.

Ωστόσο, από τότε, τα κέρδη για τις μεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου έχουν περιοριστεί. Επενδυτικά προϊόντα όπως το WisdomTree Europe Defence ETF και το iShares Europe Defence ETF, καθώς και το πιο παγκόσμια προσανατολισμένο VanEck Defense ETF, βρίσκονται όλα κάτω από τα επίπεδα πριν τον πόλεμο.

Το επενδυτικό κλίμα επιδεινώθηκε περαιτέρω την άνοιξη μετά από μια σειρά απογοητευτικών αποτελεσμάτων πρώτου τριμήνου. Τα χαμένα εκτιμώμενα κέρδη από τη «σημαία» του κλάδου, την Rheinmetall, οδήγησαν τους επενδυτές να αμφισβητήσουν το περιθώριο περαιτέρω ανόδου του κλάδου, εν μέσω υψηλών αποτιμήσεων.

Η εντυπωσιακή άνοδος κατά περίπου 400% της Rheinmetall τα τελευταία 3 χρόνια και περίπου 150% μόνο μέσα στο 2025 αποτελεί ένδειξη ότι η αγορά είχε ήδη προεξοφλήσει πολλά χρόνια σταθερής ανάπτυξης.

«Όταν οι μετοχές διαπραγματεύονται με τόσο υψηλούς πολλαπλασιαστές και τόσο υψηλή ανάπτυξη έχει ήδη ενσωματωθεί στις τιμές, είναι δύσκολο να προσδιορίσει κανείς ποιος είναι ο σωστός αποτιμητικός πολλαπλασιαστής για τη Rheinmetall», δήλωσε ο Μάθιου Ντόρσετ, αναλυτής μετοχών στην Quilter Cheviot, στο CNBC.

Ο Ντόρσετ βλέπει επίσης τον κίνδυνο οι εταιρείες να δυσκολευτούν να προσαρμοστούν στη ρευστή φύση του σύγχρονου πολέμου και στις μεταβαλλόμενες ανάγκες εξοπλισμού ως έναν παράγοντα που θα μπορούσε να περιορίσει τον κλάδο στο μέλλον.

«Ποια προϊόντα θα χρησιμοποιούνται σε πέντε ή δέκα χρόνια;» πρόσθεσε.

«Ένα από τα διδάγματα από την Ουκρανία είναι ότι πρόκειται ξεκάθαρα για έναν πόλεμο drones και αντι-drones, έναν πολύ στατικό πόλεμο. Χρειαζόμαστε πράγματι τόσα πολλά χερσαία οχήματα, άρματα μάχης και πυροβολικό;»

Η Λορεδάνα Μουχαρέμι της Morningstar σημείωσε ότι οι εταιρείες με πιο διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο προϊόντων, ιδιαίτερα όσες έχουν ισχυρό τομέα ηλεκτρονικών συστημάτων, θα τα πάνε καλύτερα από εταιρείες που βασίζονται κυρίως σε χερσαίο εξοπλισμό.

Θετικοί παράγοντες μπροστά

Ενδέχεται να υπάρξουν και νέοι θετικοί παράγοντες από το ευρύτερο γεωπολιτικό περιβάλλον, αν και σε μικρότερη κλίμακα. Οι ευρωπαϊκές αμυντικές μετοχές σημείωσαν άνοδο την Πέμπτη και την Παρασκευή, μετά την επικύρωση από το ουκρανικό κοινοβούλιο δανειακής συμφωνίας 90 δισ. ευρώ (104,6 δισ. δολάρια) με την ΕΕ.

Το Reuters ανέφερε την Πέμπτη ότι ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ο Σουηδός πρωθυπουργός Ουλφ Κρίστερσον θα ανακοινώσουν από κοινού συμφωνία για την παροχή μαχητικών αεροσκαφών Gripen στην Ουκρανία, επικαλούμενο ανώνυμη πηγή.

Οι δύο πλευρές είχαν υπογράψει επιστολή πρόθεσης τον περασμένο Οκτώβριο που θα μπορούσε να οδηγήσει τη Σουηδία στην πώληση έως και 150 μαχητικών Saab Gripen στην Ουκρανία.

Η μετοχή της Saab AB ήταν η κορυφαία στον δείκτη Stoxx 600, με άνοδο 7,4%.

Η γερμανική εταιρεία εξαρτημάτων αρμάτων μάχης Renk Group ενισχύθηκε κατά 5,4%, ενώ η γαλλική Exail Technologies και η γερμανική Rheinmetall κατέγραψαν άλμα 13,2% και 4,2% αντίστοιχα.