Κατάρ: Αντίθετο στην επιβολή μόνιμων τελών διέλευσης στα Στενά του Ορμούζ

Ωστόσο, η Ντόχα θεωρεί ότι ένα προσωρινό τέλος είναι διαπραγματεύσιμο και θα μπορούσε να συμβάλει στην αποκατάσταση της ομαλής ναυσιπλοΐας.

Το Κατάρ αντιτίθεται στην επιβολή μόνιμων νομικών τελών για τη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ, ωστόσο ένα προσωρινό τέλος είναι διαπραγματεύσιμο και θα μπορούσε να συμβάλει στην αποκατάσταση της ομαλής ναυσιπλοΐας σε αυτή τη ζωτικής σημασίας θαλάσσια οδό, δήλωσε κορυφαίος αξιωματούχος.

Ένα μόνιμο τέλος θα επιβάρυνε τους καταναλωτές και το Κατάρ αντιτίθεται σε οποιαδήποτε κίνηση για την επιβολή του, δήλωσε το Σάββατο στη Σιγκαπούρη ο αναπληρωτής πρωθυπουργός Σεΐχης Σαούντ μπιν Αμπντουλραχμάν Αλ Θάνι, στο πλαίσιο ασιατικού συνεδρίου για θέματα άμυνας. Ωστόσο, βραχυπρόθεσμες χρεώσεις που θα χρησιμοποιούνταν για εκκαθάριση ναρκών ή παρόμοιους σκοπούς μπορούν να εξεταστούν, πρόσθεσε.

Οι δηλώσεις έγιναν ως απάντηση σε ερώτηση σχετικά με συνομιλίες μεταξύ του Ιράν και του Ομάν για την επιβολή ενός μόνιμου συστήματος διοδίων, με στόχο τη θεσμοθέτηση του ελέγχου της θαλάσσιας κυκλοφορίας μέσω των Στενών του Ορμούζ, μίας από τις σημαντικότερες εμπορικές οδούς παγκοσμίως. Το Ιράν έχει ουσιαστικά κλείσει τη θαλάσσια δίοδο ως απάντηση στις αεροπορικές επιδρομές ΗΠΑ–Ισραήλ που ξεκίνησαν στα τέλη Φεβρουαρίου, προκαλώντας ενεργειακή κρίση.

«Το Κατάρ, καθώς και οι εταίροι μας στον Κόλπο, έχουν δηλώσει πολύ ξεκάθαρα ότι η επιβολή τελών θα επηρεάζει πάντοτε τον καταναλωτή, επομένως είμαστε αντίθετοι σε αυτό», δήλωσε ο Σεΐχης Σαούντ στο Διάλογο Shangri-La. «Όμως, για συγκεκριμένες περιόδους κατά τις οποίες τα έσοδα θα χρησιμοποιούνται για εκκαθάριση ναρκών ή άλλες παρόμοιες ανάγκες, σε προσωρινή βάση, αυτό είναι κάτι που μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης.»

Οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ευρώπη και χώρες της Μέσης Ανατολής, όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, έχουν απορρίψει την ιδέα επιβολής οποιουδήποτε τέλους διέλευσης από τα Στενά του Ορμούζ.

Το Ιράν έχει ανταποδώσει τα αμερικανικά πλήγματα επιτιθέμενο με drones και πυραύλους σε συμμάχους των ΗΠΑ στον Κόλπο, συμπεριλαμβανομένου του Κατάρ. Το Κατάρ προσπαθεί να διατηρήσει ισορροπία στις σχέσεις του με τις δύο πλευρές και να επιδιώξει συναίνεση στο πλαίσιο του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου για μια συνολική στρατηγική αντιμετώπισης του Ιράν, δήλωσε ο αναπληρωτής πρωθυπουργός.

«Θέλουμε να διαμορφώσουμε μια σαφή στρατηγική και μια σαφή προσέγγιση με το Ιράν, ώστε να υπάρχει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για όλες τις σχέσεις μας με αυτό, συμπεριλαμβανομένης της εμπορικής και της πολιτικής στρατηγικής», δήλωσε ο Σεΐχης Σαούντ.