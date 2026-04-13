Χρηματιστήριο Αθηνών: Οι «πολεμικές» επιδόσεις των large caps

Αρνητική επίδοση, από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν, συνεχίζει να εμφανίζει η πλειονότητα των μετοχών της υψηλής κεφαλαιοποίησης στο Χρηματιστήριο της Αθήνας.

Εννέα μετοχές εμφανίζουν θετικό πρόσημο, έναντι 16 που καταγράφουν απώλειες. Για δέκα μετοχές του FTSE Large Cap η ποσοστιαία μεταβολή δεν ξεπερνά το ±5%, εννέα ακόμη μετοχές κινούνται μεταξύ του +7,5% και -9%, ενώ έξι τίτλοι εμφανίζουν διψήφια ποσοστιαία μεταβολή.

Σε θετικό έδαφος ξεχωρίζουν οι ΕΥΔΑΠ και Helleniq Energy, ενισχυμένες σε ποσοστό 17,35% και 12,03% αντίστοιχα, ενώ ακολουθούν οι ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+7,54%), Σαράντης (+6,15%), Motor Oil (+4,85%), ΕΤΕ (+3,63%), ΟΤΕ (+2,29%), ΔΕΗ (+2,06%) και Metlen (+0,84%).

Στον αντίποδα, οι μεγαλύτερες απώλειες από τα τέλη Φεβρουαρίου εντοπίζονται στους τίτλους των Viohalco (-14,45%), Lamda Development (-13,73%), ElvalHalcor (-12,58%), Cenergy (-10,59%), Optima (-9%), Allwyn (-8,86%), Aegean (-8,75%) και Coca-Cola HBC (-8,26%).

Παρά τις «πολεμικές» απώλειες, από τις 16 πτωτικές μετοχές οι 10 διατηρούν θετική απόδοση από την αρχή του έτους, κάποιες εκ των οποίων μάλιστα με αξιόλογα κέρδη. Η Cenergy βρίσκεται 31% υψηλότερα σε σχέση με την αρχή της χρονιάς, η Τρ. Πειραιώς ενισχύεται 19,15%, η Optima 15,43%, η Viohalco 13,45%, η Coca-Cola HBC 11,81%, και ακολουθούν οι Τρ. Κύπρου (+10,83%), Eurobank (+9,06%), ElvalHalcor (+5,32%), Aktor (+2,45%) και Alpha Bank (+1,68%).

Ενδιαφέρον έχει η εικόνα και σε επίπεδο δωδεκαμήνου, καθώς από τις 9 Απριλίου 2025 μέχρι και σήμερα, 15 μετοχές ενισχύονται σε ποσοστό άνω του 50% (ή και πολύ παραπάνω), ενώ 7 ακόμα τίτλοι καταγράφουν κέρδη μεταξύ 10% και 40%. Στην κορυφή ξεχωρίζει η τριάδα των Viohalco (+186,62%), Cenergy (+149,62%) και ElvalHalcor (+126,29%), η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ακολουθεί στο +125,06% και η Aktor στο +124,11%.

Στο ίδιο διάστημα η Motor Oil ενισχύεται 95,73%, ενώ στο εύρος του +70% με +90% ακολουθούν οι τράπεζες: Optima (+90,99%), Alpha Bank (+90,58%), Τρ. Πειραιώς (+85,55%), ΕΤΕ (+71,22%), Τρ. Κύπρου (+71,21%) και Eurobank (+70,32%). Την 15άδα συμπληρώνουν οι μετοχές των ΕΥΔΑΠ και ΔΕΗ με άνοδο 65,17% και 56,32% αντίστοιχα.