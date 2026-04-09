Πόνταραν σχεδόν 1 δισ. υπέρ της πτώσης του πετρελαίου λίγο πριν την εκεχειρία

Επενδυτές πραγματοποίησαν τοποθετήσεις ύψους 950 εκατ. δολαρίων (περίπου 815 εκατ. ευρώ) ποντάροντας υπέρ της πτώσης της τιμής του πετρελαίου, λίγες ώρες πριν την ανακοίνωση της εκεχειρίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Όπως μεταδίδει το Reuters, το βράδυ της Τρίτης, οι επενδυτές πούλησαν 8.600 παρτίδες συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης Brent και WTI, σύμφωνα με στοιχεία της LSEG.

Λιγότερο από τρεις ώρες αργότερα, γύρω στις 23:00 μ.μ. ο Τραμπ υποχώρησε από την απειλή του «να καταστρέψει έναν ολόκληρο πολιτισμό» και ανακοίνωσε κατάπαυση πυρός για δύο εβδομάδες, στέλνοντας τα futures του πετρελαίου σε «βουτιά» 15% κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι.

Η ανάληψη μεγάλων θέσεων σχετικά με την άνοδο ή την πτώση του πετρελαίου δεν είναι ασυνήθιστη πρακτική, ωστόσο συνήθως οι επενδυτές προτιμούν να τις κατανέμουν σε πολλά χρηματιστήρια και τις εκτελούν σε διαφορετικές χρονικές στιγμές.

Πάντως, δεν είναι η πρώτη φορά που καταγράφεται μία τέτοια κίνηση από την έναρξη του πολέμου. Στα τέλη Μαρτίου οι αγορές κατέγραψαν μια παρόμοια, αν και μικρότερης κλίμακας, τοποθέτηση.

Οι επενδυτές πούλησαν συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης πετρελαίου αξίας 500 εκατ. δολαρίων μόλις 15 λεπτά πριν από ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι θα καθυστερούσε επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές του Ιράν. Η ανακοίνωση αιφνιδίασε τις αγορές και οδήγησε σε πτώση της τιμής του πετρελαίου κατά 15%.