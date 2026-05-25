ΙΣΑ: Αναστέλλεται η εφαρμογή των δόσεων clawback του 2023

Η ταυτόχρονη παρακράτηση δόσεων για τα έτη 2022 και 2023, δημιουργούσε ασφυκτική οικονομική πίεση σε διαγνωστικά εργαστήρια, πολυϊατρεία και κλινικοεργαστηριακούς ιατρούς.

Την ικανοποίησή του εκφράζει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, καθώς μετά από συνεχείς και επανειλημμένες παρεμβάσεις του προς την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας και του υπουργείου Οικονομικών, όπως αναφέρει, ο ΕΟΠΥΥ ανακοίνωσε την αναστολή εφαρμογής της ρύθμισης των οφειλών clawback του έτους 2023.

Ο ΙΣΑ αναφέρει ότι είχε υποβάλλει το σχετικό αίτημα με επιστολή του προς τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, καθώς και με προσωπική επικοινωνία του προέδρου Γιώργου Πατούλη με τον υφυπουργό Οικονομικών Θάνο Πετραλιά, στις 29 Απριλίου, στην οποία είχε τονιστεί ότι η ταυτόχρονη παρακράτηση δόσεων για τα έτη 2022 και 2023, δημιουργούσε ασφυκτική οικονομική πίεση σε διαγνωστικά εργαστήρια, πολυϊατρεία και κλινικοεργαστηριακούς ιατρούς, απειλώντας τη βιωσιμότητα πολλών δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

«Η συγκεκριμένη εξέλιξη αποτελεί αποτέλεσμα των συντονισμένων παρεμβάσεων του ΙΣΑ και δίνει μία μικρή ανάσα στους παρόχους υγείας που έχουν εξαντληθεί οικονομικά από τις διαρκείς επιβαρύνσεις. Συνεχίζουμε να διεκδικούμε ουσιαστικές λύσεις για το άδικο και εξοντωτικό μέτρο του clawback, το οποίο εδώ και χρόνια υπονομεύει τη βιωσιμότητα των ιατρικών εργαστηρίων και των δομών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας», τόνισε ο πρόεδρος του ΙΣΑ Γιώργος Πατούλης.

Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (ΙΣΑ)
Υπουργείο Υγείας
Clawback
