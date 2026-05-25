Santander: Διατηρεί outperform για τη «νέα» ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ – Τι περιμένει στα αποτελέσματα α’ τριμήνου

Σύσταση outperform και τιμή-στόχο 53 ευρώ, η οποία υποδηλώνει περιθώριο ανόδου της τάξης του 30%, διατηρούν για τη μετοχή της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ οι αναλυτές της Santander.

Όπως λένε, τα αποτελέσματα της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ για το α’ τρίμηνο του 2026, τα οποία αναμένονται τις επόμενες ημέρες, θα αποτυπώνουν την έναρξη της ενοποίησης της Εγνατίας Οδού, ενός asset που θεωρούν ότι μπορεί να αποτελέσει το πιο πολύτιμο στοιχείο στο χαρτοφυλάκιο της εισηγμένης.

Οι αναλυτές της Santander εμφανίζονται βέβαιοι ότι οι αυτοκινητόδρομοι της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ είχαν ισχυρή επίδοση στο α’ τρίμηνο, με την κυκλοφορία στην Αττική Οδό αυξημένη κατά 2,5% σε ετήσια βάση και στην Εγνατία Οδό 4,5%, κι έτσι αναμένουν αύξηση των EBITDA της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ κατά 36% σε ετήσια βάση , καθώς και αύξηση 15% στα καθαρά κέρδη.

O καθαρός δανεισμός αναμένεται να διαμορφωθεί στα 415 εκατ. ευρώ, αντανακλώντας, μεταξύ άλλων, την απόκτηση συμμετοχής 12,8% στην ΕΥΔΑΠ και τις επενδύσεις ιδίων κεφαλαίων στο Ελληνικό και στην παραχώρηση του ΒΟΑΚ.

Η Santander περιγράφει την ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ως «υποτιμημένο ελληνικό compounder αυτοκινητοδρόμων», που προσφέρει ικανότητα δημιουργίας διαφοροποιημένων κερδών, η οποία δεν έχει ακόμη αποτυπωθεί στις μέσες εκτιμήσεις των αναλυτών.

Μάλιστα, οι αναλυτές της Santander τονίζουν ότι η ελκυστικότητα της επενδυτικής περίπτωσης της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ είναι μοναδική στο σύμπαν των εισηγμένων που καλύπτουν, στον κλάδο των υποδομών μεταφορών.

Το ανοδικό περιθώριο της μετοχής παραμένει άνω του μέσου όρου (>30%), ενώ το χαρτοφυλάκιο δραστηριοτήτων της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ προσφέρει ανθεκτικά χαρακτηριστικά σε ένα περιβάλλον πιθανής χαμηλής οικονομικής ανάπτυξης και υψηλότερου πληθωρισμού.