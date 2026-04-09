Επιστρέφει σε ανοδική τροχιά το αργό

Επιστρέφει σε ανοδική τροχιά η τιμή του πετρελαίου την Πέμπτη, αφού το Ιράν κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι παραβίασαν ήδη μέρος της συμφωνίας κατάπαυσης πυρός των δύο εβδομάδων, εγείροντας ανησυχίες ότι οι εντάσεις θα μπορούσαν να κλιμακωθούν ξανά και να διαταράξουν τον ενεργειακό εφοδιασμό.

Τα futures του Brent, παραδόσεως Ιουνίου, καταγράφουν άνοδο 2,39% στα 96,99 δολάρια, ενώ τα futures του WTI, παραδόσεως Μαΐου, κερδίζουν 2,86% στα 97,27 δολάρια.

Οι κινήσεις αυτές έρχονται μια ημέρα αφότου το αμερικανικό αργό πετρέλαιο κατέγραψε τη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση του από το 2020.

Ο Mohammad Bagher Ghalibaf, πρόεδρος του κοινοβουλίου του Ιράν, δήλωσε την Τετάρτη ότι η Ουάσινγκτον παραβίασε τους όρους της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός.

«Η βαθιά ιστορική δυσπιστία που τρέφουμε προς τις Ηνωμένες Πολιτείες πηγάζει από τις επανειλημμένες παραβιάσεις κάθε μορφής δεσμεύσεων - ένα μοτίβο που δυστυχώς έχει επαναληφθεί για άλλη μια φορά», δήλωσε ο Ghalibaf σε δήλωση που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.