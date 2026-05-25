Mercedes-Benz: Από τα πολυτελή αυτοκίνητα στην αμυντική βιομηχανία;

Ο διευθύνων σύμβουλος Όλα Καλένιους αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο παραγωγής στρατιωτικού εξοπλισμού, την ώρα που η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία πιέζεται οικονομικά.

Το ενδεχόμενο να επεκτείνει τη δραστηριότητά της στον τομέα της άμυνας, εξετάζει η Mercedes-Benz όπως έγινε γνωστό δια στόματος του διευθύνοντος συμβούλου της, Όλα Καλένιους. Μιλώντας στη Wall Street Journal, ο CEO της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας, τόνισε ότι η Ευρώπη βρίσκεται πλέον σε ένα πιο ασταθές γεωπολιτικό περιβάλλον, μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022 και υπογράμμισε πως οι ευρωπαϊκές χώρες οφείλουν να ενισχύσουν σημαντικά τις αμυντικές τους δυνατότητες.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Mercedes-Benz θα ήταν πρόθυμη να συμβάλει, εφόσον αυτό είχε και επιχειρηματικό νόημα για τον όμιλο. Παρότι ο επικεφαλής της Mercedes-Benz δεν αποκάλυψε ποια ακριβώς αμυντικά προϊόντα θα μπορούσε να κατασκευάζει στο μέλλον, σημείωσε ότι ο αμυντικός τομέας ενδέχεται να αποτελέσει μια «ταχέως αναπτυσσόμενη εξειδικευμένη αγορά», η οποία θα μπορούσε να ενισχύσει τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας.

Η Mercedes-Benz έχει ήδη παρουσία στον χώρο της άμυνας, καθώς, όπως επιβεβαίωσε εκπρόσωπος της εταιρείας, εδώ και χρόνια προμηθεύει σασί σε εξειδικευμένες επιχειρήσεις που τα μετατρέπουν σε οχήματα στρατιωτικής χρήσης. «Οι δραστηριότητές μας στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας αποτελούν ένα στρατηγικό αναπτυξιακό επίκεντρο, το οποίο θα συνεχίσουμε να επιδιώκουμε ενεργά, σε συνεργασία με τους εταίρους μας», ανέφερε ο εκπρόσωπος.

Η συζήτηση αυτή έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία αντιμετωπίζει σοβαρές προκλήσεις. Τον Φεβρουάριο ανακοίνωσε σημαντική πτώση κερδών, με τα καθαρά αποτελέσματα να μειώνονται σχεδόν κατά 49%, ενώ τα έσοδα υποχώρησαν κατά περίπου 9%. Παράλληλα, οι περισσότερες μεγάλες γερμανικές αυτοκινητοβιομηχανίες, με εξαίρεση τη BMW, έχουν προχωρήσει σε περικοπές θέσεων εργασίας.

Την ίδια στιγμή, ο αμυντικός τομέας γνωρίζει έντονη ανάπτυξη. Η γερμανική Rheinmetall επεκτείνει τις δραστηριότητές της στους τομείς του ναυτικού και της κατασκευής drones, ενώ η εταιρεία αεροδιαστημικής και άμυνας Hensoldt προσλαμβάνει προσωπικό από προμηθευτές της αυτοκινητοβιομηχανίας, όπως η Bosch και η Continental AG.

Παρόμοιες κινήσεις εξετάζει και η Volkswagen. Σύμφωνα με δημοσιεύματα των Financial Times, η εταιρεία βρίσκεται σε επαφές με την ισραηλινή Rafael Advanced Defense Systems, δημιουργό του συστήματος αεράμυνας Iron Dome, για πιθανή αξιοποίηση εργοστασίου της στη Γερμανία στην παραγωγή στρατιωτικού εξοπλισμού.

Ενώ ο αυτοκινητοβιομηχανικός τομέας αντιμετωπίζει δυσκολίες, η αμυντική βιομηχανία βρίσκεται σε άνθηση. Σύμφωνα με το ινστιτούτο έρευνας για την ειρήνη SIPRI με έδρα τη Στοκχόλμη, οι 100 μεγαλύτεροι κατασκευαστές όπλων στον κόσμο έφτασαν σε επίπεδα ρεκόρ εσόδων το 2024. Ωστόσο, αρκετοί αναλυτές εκτιμούν ότι παρά τη δυναμική ανάπτυξη της αμυντικής βιομηχανίας, δύσκολα μπορεί να υποκαταστήσει το μέγεθος και τη σημασία της αυτοκινητοβιομηχανίας για τη γερμανική οικονομία.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο γερμανικός κλάδος αυτοκινήτου κατέγραψε έσοδα άνω των 540 δισ. ευρώ το 2024, ενώ οι πέντε μεγαλύτερες αμυντικές εταιρείες της χώρας συγκέντρωσαν συνολικά λιγότερα από 30 δισ. ευρώ το 2023.