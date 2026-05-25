Χρηματιστήριο Αθηνών: Επιστροφή πάνω από τις 2.300 μονάδες

Στα υψηλότερα επίπεδα από τα μέσα Φεβρουαρίου «σκαρφαλώνει» τη Δευτέρα ο Γενικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, στην έναρξη της τελευταίας εβδομάδας του Μαΐου, εν μέσω βελτιωμένου διεθνούς κλίματος.

Το Ιράν επιβεβαίωσε ότι σημειώθηκε πρόοδος στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ και, ενώ μια οριστική και βιώσιμη συμφωνία εξακολουθεί να φαίνεται αρκετά μακριά, η πρόοδος είναι αρκετή για να τροφοδοτήσει τα αντανακλαστικά των αγορών, που οδηγούν τις τιμές του Brent σε πτώση άνω του 4%, προς τα 95 δολάρια το βαρέλι.

Βεβαίως, δεν έλειψαν μέσα στο Σαββατοκύριακο και οι αντιφατικές αναφορές και διαρροές, καθώς το ιρανικό πρακτορείο Fars απέρριψε τους ισχυρισμούς του Ντόναλντ Τραμπ, το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι οι δύο πλευρές παραμένουν ταυτόχρονα «πολύ μακριά και πολύ κοντά» σε συμφωνία, ενώ το ημιεπίσημο πρακτορείο Tasnim μετέδωσε ότι οι διαφωνίες της Τεχεράνης με τις ΗΠΑ αφορούν κυρίως «μία ή δύο διατάξεις».

Όπως σχολιάζει σε ανάλυσή της η Fast Finance, παρά το γεγονός ότι διαφαίνεται πρόοδος προς μια συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, οι επενδυτές δεν χρειάζεται να κινηθούν με βάση τέτοιες ειδήσεις, καθώς οι αγορές συνήθως προεξοφλούν τα γεγονότα πολύ πριν αυτά επιβεβαιωθούν.

Τεχνικά, όπως επισημαίνει η χρηματιστηριακή, η αγορά συνεχίζει να κινείται στην ουδέτερη ζώνη των 2.200-2.300 μονάδων και μια κατοχύρωση πάνω από τις 2.282 μονάδες αυξάνει σημαντικά τις πιθανότητες δοκιμής των 2.322 μονάδων, που αποτελούν κρίσιμο εβδομαδιαίο επίπεδο αντίστασης.

Ενώ το Χρηματιστήριο του Λονδίνου παραμένει σήμερα κλειστό λόγω αργίας, ο γερμανικός DAX ενισχύεται περί του 0,9% ενώ στο Παρίσι ο CAC40 σημειώνει κέρδη άνω του 1%.

Στη Λεωφόρο Αθηνών ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται στις 2.317,05 μονάδες με άνοδο 2%, κινούμενος σε θετικό έδαφος από την έναρξη των συναλλαγών.

Έντονα ανοδικά κινείται και ο δείκτης των τραπεζών με κέρδη 2,86% στις 2.643,47 μονάδες, με το σύνολο των μετοχών του, πλην της Τρ. Κύπρου, σε θετικό έδαφος. Ξεχωρίζουν τα κέρδη άνω του 4% των Alpha Bank, Eurobank και Optima, οι Τρ. Πειραιώς και ΕΤΕ ακολουθούν ενισχυμένες 2,68% και 2,44% αντίστοιχα, ενώ πτωτικά σε ποσοστό 3,05% στα 9,23 ευρώ κινείται η Τρ. Κύπρου.

Στο σύνολο του ταμπλό η αναλογία ανοδικών/καθοδικών μετοχών διαμορφώνεται σε 4:1 με 89 τίτλους σε θετικό έδαφος, έναντι μόλις 22 σε αρνητικό και 36 που διαπραγματεύονται χωρίς μεταβολή.

Ο τζίρος μέχρι στιγμής διαμορφώνεται σε 33,79 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 2,27 εκατ. ευρώ σε προσυμφωνημένες συναλλαγές.