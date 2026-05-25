«Παράθυρο» Μητσοτάκη για νέο «Σπίτι μου» - Τον Ιούνιο η έκτακτη ενίσχυση 150 ευρώ ανά παιδί

«Ενδεχομένως να υπάρχουν δυνατότητες» και για ακόμα ένα πρόγραμμα «Σπίτι Μου», ανέφερε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο του συνεδρίου «Δημογραφικό 2026» ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι: «δεν είμαι ακόμα έτοιμος να το ανακοινώσω, αλλά κινούμαστε προς αυτή την κατεύθυνση», ενώ μέσα στον επόμενο μήνα θα καταβληθεί έκτακτο βοήθημα ύψους 150 ευρώ ανά παιδί.

«Η κατάρρευση των γεννήσεων δεν είναι μόνο ελληνικό, ούτε καν μόνο ευρωπαϊκό» υπογράμμισε ο Έλληνας πρωθυπουργός, χαρακτηρίζοντας το πρόβλημα παγκόσμιο το οποίο όπως χαρακτηριστικά επεσήμανε: «συνδέεται σε έναν βαθμό και με οικονομικούς παράγοντες αλλά πλούσιες χώρες αντιμετωπίζουν το πρόβλημα σε μεγαλύτερη ένταση όπως η Νότια Κορέα».

Αναφερόμενος στις πρωτοβουλίες της ελληνικής κυβέρνησης σημείωσε πως «επιλέξαμε να δημιουργήσουμε ένα υπουργείο για την Οικογένεια και θα συνεχίσουμε να παρεμβαίνουμε στο μέτρο του εφικτού για να στηρίζουμε τις νέες οικογένειες», ενώ πρόσθεσε πως «επιλέξαμε μέρος του μεγάλου πλεονάσματος να το επιστρέψουμε σε οικογένειες με παιδιά και θα είναι 150 ευρώ ανά τέκνο ανά οικογένεια και προστίθεται στα άλλα που έχουμε ήδη εξαγγείλει ή εφαρμόσει».

Ο κ. Μητσοτάκης σε σχετική ερώτηση για το πρόβλημα της στέγης ανέφερε πως: «Το ζήτημα της αύξησης των ενοικίων είναι το πιο σημαντικό πρόβλημα για όσους δεν έχουν σπίτι. Η απόκτηση σπιτιού είναι το μεγαλύτερο όνειρο. Τα προγράμματα ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ Ι και ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ ΙΙ έδωσε την δυνατότητα σε 25.000 οικογένειες να κάνουν το όνειρο αυτό πραγματικότητα».

Σε ερώτημα για το αν το θέμα είναι μόνο οικονομικό, ο πρωθυπουργός τόνισε: «Δεν είναι μόνο οικονομικό αλλά και οικονομικό. Αλλάζει ο τρόπος ζωής. Οι γυναίκες κάνουν παιδιά σε μεγαλύτερη ηλικία. Η αίσθηση του τρόπου με τον οποίο βλέπουν τα νέα ζευγάρια τη γονεϊκότητα είναι πια διαφορετική και σίγουρα κανένα πατερναλιστικό κράτος δεν μπορεί να υποχρεώσει ένα ζευγάρι ή μια γυναίκα μόνη της να προχωρήσει σε αυτή την επιλογή».

«Αυτό που μπορούμε εμείς να κάνουμε είναι να διευκολύνουμε με οικονομικά και άλλα μέτρα τις οικογένειες οι οποίες παίρνουν αυτή την απόφαση. Θέλω να θυμίσω ότι το επίδομα γέννας το δρομολόγησε αυτή η κυβέρνηση και είναι μια οικονομική ανακούφιση. Θα έρθω και στο θέμα της στέγασης, απλά να αναφερθώ λίγο και στη φορολογική μας πολιτική διότι πιστεύω ότι και αυτή έχει αρκετά μεγάλη σημασία διότι όταν βλέπαμε τη φορολογική επιβάρυνση των Ελλήνων πολιτών διαπιστώνουμε ότι ουσιαστικά δεν είχαμε πραγματικά κίνητρα για τις οικογένειες με παιδιά» συμπλήρωσε.

«Και όταν κάναμε τη μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση που υλοποιείται από φέτος για πρώτη φορά πήραμε την απόφαση να μειώνουμε τους φορολογικούς συντελεστές ανάλογα με τον αριθμό παιδιών μιας οικογένειας. Αυτή είναι μια μεγάλη τομή στον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τη φορολογική μας πολιτική διότι το κράτος έρχεται και αναγνωρίζει ότι μια οικογένεια με παιδιά προφανώς έχει περισσότερα έξοδα αλλά πρέπει να βοηθηθεί περισσότερο από την ελληνική πολιτεία» δήλωσε.

Πρόσθεσε ότι «τίποτα από όλα αυτά δεν θα μπορούσε να είχε υλοποιηθεί αν η ελληνική οικονομία δεν είχε την απόδοση που έχει τελευταία, αν δεν είχαμε υγιή πλεονάσματα και αν δεν μπορούσαμε να δημιουργούμε τον δημοσιονομικό χώρο ώστε να κάνουμε τέτοιες επιλογές, να στηρίζουμε τις οικογένειες μέσα από φορολογικές ελαφρύνσεις όπως αυτές που ανέφερα».

Προχωρώντας στη συνέχεια και μιλώντας για το το brain drain και το brain regain ο πρωθυπουργός επεσήμανε ότι όταν βλέπουμε το δημογραφικό ισοζύγιο της χώρας ξέρουμε ότι οι αριθμοί μας θα μειώνονται και ο πληθυσμός μας θα γερνάει. Είπε επίσης ότι «η ενεργός γήρανση είναι μια άλλη πτυχή του δημογραφικού» και μαζί με τη φροντίδα ενός γηρασμένου πληθυσμού πρέπει να αποτελέσει κεντρική προτεραιότητα κάθε κυβέρνησης.

Αναφέρθηκε στη σημασία των φροντιστών και της φροντίδας της τρίτης ηλικίας καθώς και στη σημασία της ευκαιρίας που έχουν σήμερα οι συνταξιούχοι να εργάζονται. «Έχουμε παραπάνω από 250.000 συνταξιούχους οι οποίοι σήμερα εργάζονται. Αυτό σημαίνει μεγαλύτερη συμμετοχή στον ενεργό εργαζόμενο πληθυσμό, καλύτερο εισόδημα για τους συνταξιούχους. Αλλά πιστεύω και μια ικανοποίηση, προσωπική ικανοποίηση διότι πολλοί συνταξιούχοι οι οποίοι εργάζονται δεν το κάνουν μόνο για τα χρήματα τα οποία εισπράττουν. Το κάνουν γιατί οι ίδιοι αισθάνονται ακόμα ότι έχουν πράγματα να προσφέρουν. Και όλες οι έρευνες για την ενεργό γήρανση μας λένε ότι όσο πιο ενεργοί είναι οι συνταξιούχοι μας τόσο λιγότερα οι ιατρικά προβλήματα αντιμετωπίζουν και τόσο λιγότερο ακριβή θα γίνεται και η περίθαλψή τους» σημείωσε.

Στη συνέχεια ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι «το brain drain έχει αντιστραφεί». Μίλησε για ευνοϊκά φορολογικά κίνητρα και αναφέρθηκε σε εκδήλωση που έγινε στο Λονδίνο από το υπουργείο Εργασίας για επιχειρήσεις αλλά και εργαζόμενους που θέλουν να επιστρέψουν. Τόνισε ότι υπήρξε εντυπωσιακή προσέλευση κι αυτό είναι και η καλύτερη απόδειξη και απάντηση στη μιζέρια όσων επιμένουν να περιγράφουν μια Ελλάδα αλλιώς.

Μίλησε επίσης για την ανακαίνιση πάνω από 150 κέντρων υγείας «τα οποία πρωτίστως είναι στην περιφέρεια, κάποια καλύπτουν ακριβώς ορεινές και ακριτικές περιοχές». «Και βέβαια θέλουμε να δώσουμε και παραπάνω κίνητρα σε νέους ανθρώπους να πάνε στην περιφέρεια. Έχουμε προγράμματα στον Έβρο, δεν έχουμε μέχρι στιγμής πολύ ενθαρρυντικά στοιχεία αλλά δοκιμάζουμε κι εμείς πολιτικές για να δούμε τον αντίκτυπό τους όπου δίνουμε 10.000 μετρητά σε όποιον θέλει να μετεγκατασταθεί στους δήμους του βορείου Έβρου και βέβαια για να πάει κάποιος νέος στην περιφέρεια πρέπει πρωτίστως να έχει δουλειά» πρόσθεσε.

Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε επίσης πως αν είναι λυμένα τα προβλήματα παιδείας και υγείας, η ποιότητα ζωής στην περιφέρεια είναι και πιο καλή και πιο φθηνή και είπε πως η κυβέρνηση σκέφτεται και άλλα κίνητρα όπως το πως μπορεί να βοηθήσει να ανακαινιστούν σπίτια που υπάρχουν στα χωριά κλπ, ώστε να είναι ελκυστική η ζωή εκτός των μεγάλων αστικών κέντρων για νέους ανθρώπους. «Χρειαζόμαστε και τη συμμετοχή των τοπικών αρχών» τόνισε ο πρωθυπουργός.

Απαντώντας τέλος σε ερώτηση για την εικόνα που εμφανίζει η Ευρώπη κι αν υπάρχουν χώρες που έχουν εφαρμόσει επιτυχημένες πολιτικές για να αντιμετωπίσουν το δημογραφικό αλλά και το πως οι μεταναστευτικές ροές επηρεάζουν τη δημογραφική ισορροπία, ο πρωθυπουργός τόνισε: «Φοβάμαι ότι δεν υπάρχει κάποια χώρα στην Ευρώπη η οποία να έχει αντιμετωπίσει το πρόβλημα αυτό στη ρίζα του».

Τόνισε ότι ακόμη και χώρες με πολύ ανεπτυγμένο κοινωνικό κράτος έχουν κι αυτές αντίστοιχα προβλήματα. Είπε πως πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι το πρόβλημα είναι πολύ πιο σύνθετο και πολύ πιο πολυπαραγοντικό. Όσον αφορά την αγορά εργασίας και το πως επηρεάζεται από τη μετανάστευση είπε ότι η ανεργία έχει πέσει σημαντικά και θα συνεχίσει πτωτικά κι από την άλλη έχουμε ελλείψεις σε συγκεκριμένους τομείς και κλάδους της οικονομίας μας οι οποίες δύσκολα καλύπτονται από εγχώριο εργατικό δυναμικό.

Είπε επίσης πως υπάρχουν άνθρωποι που γυρίζουν από το εξωτερικό και είναι πολλοί αυτοί και ταυτόχρονα η τεχνητή νοημοσύνη εκ των πραγμάτων θα δημιουργήσει σημαντικές αναταράξεις στην αγορά εργασίας και θα μας βοηθήσει να βελτιώσουμε την παραγωγικότητά μας. Επεσήμανε πως από την πρώτη στιγμή η κυβέρνηση αυτή είπε ότι κανείς δεν θα μπαίνει παράνομα στη χώρα, δεν θα αποφασίζουν οι διακινητές ποιος θα μπαίνει στην πατρίδα μας αλλά αν εμείς αποφασίσουμε ότι χρειαζόμαστε συγκεκριμένες κατηγορίες επαγγελματιών θα τους φέρνουμε οργανωμένα με διμερείς συμφωνίες ώστε να καλύψουμε τις ανάγκες μας με κεντρικό έλεγχο, σε συνεννόηση με τον ιδιωτικό τομέα ο οποίος είναι και ο εργοδότης και με μεγαλύτερη ευελιξία στο πλαίσιο των μετακλήσεων από τη στιγμή που καλύπτουν πραγματικές ανάγκες.

«Σε αυτή την πολιτική θα επιμείνουμε και δεν έχουμε κάτι να φοβηθούμε από τη στιγμή που είμαστε πολύ αυστηροί ως προς τον περιορισμό της παράνομης μετανάστευσης, έχουμε τη δυνατότητα στη νόμιμη οργανωμένη μετανάστευση να επιλέξουμε χώρες και κλάδους οι οποίοι πρέπει να στηριχθούν μέσα από στοχευμένες μετακλήσεις εργατικού δυναμικού γιατί αυτό επιτάσσουν οι ανάγκες της ελληνικής οικονομίας», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης.

Επιπλέον, για την αγορά εργασίας μεταξύ άλλων τόνισε πως «η υποχρέωση που έχουμε είναι να διευρύνουμε το πρόγραμμα επιδότησης των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών και το πρόγραμμα Νταντάδες της Γειτονιάς είναι ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα». Το συνέδριο διεξάγεται υπό την αιγίδα του υπ. Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, ενώ κεντρικός στόχος είναι η ανάδειξη του δημογραφικού ζητήματος ως μείζονα εθνική προτεραιότητα.

Η διοργάνωση αποσκοπεί στην προώθηση του δημόσιου διαλόγου για ένα θέμα που επηρεάζει βαθιά το μέλλον της ελληνικής κοινωνίας. Στα πάνελ συμμετέχουν εκπρόσωποι της κυβέρνησης, πολιτικοί, ακαδημαϊκοί, ειδικοί επιστήμονες και στελέχη της αγοράς, συμβάλλοντας με τις γνώσεις και τις προτάσεις τους στην ανάπτυξη ενός ουσιαστικού και εποικοδομητικού διαλόγου για ένα θέμα που επηρεάζει βαθιά το μέλλον της ελληνικής κοινωνίας.