Την αναίρεση της αποφυλάκισης Γιωτόπουλου προτείνει η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου

Newsroom
Αναμένεται το δικαστικό συμβούλιο του Αρείου Πάγου να συνέλθει το πρώτο δεκαήμερο του ερχόμενου Ιουνίου.

Η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου προτείνει την αναίρεση της απόφασης με την οποία αποφυλακίστηκε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος καταδικασμένο σε 17 φορές ισόβια για την δράση της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη.

Ειδικότερα, ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Σοφοκλής Λογοθέτης που μελέτησε τη δικογραφία έκρινε ότι κακώς αποφυλακίστηκε ο ηθικός αυτουργός των δολοφονιών της 17 Νοέμβρη διότι δεν έχει εκτίσει όπως προβλέπει ο νόμος το σύνολο της προβλεπόμενης ποινής που είναι 25 χρόνια.

Επίσης, η αναίρεση ασκήθηκε διότι κατά την κρίση του κ. Λογοθέτη δεν πληρούνται οι ουσιαστικές προϋποθέσεις, δηλαδή δεν έχει μεταβληθεί το περιεχόμενο του βουλεύματος. Κατόπιν αυτών, η πρόεδρος του Αρείου Πάγου Αναστασία Παπαδοπούλου θα ορίσει άμεσα δικαστικό συμβούλιο προκειμένου να κρίνει την πρόταση του εισαγγελέως, η οποία, αν γίνει δεκτή, ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος θα επιστρέψει στη φυλακή.

