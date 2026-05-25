Πώς ο Σκότι Πίπεν μετέτρεψε την μπασκετική του φήμη σε κρυπτονόμισμα

To game5ball είναι η (απελπιδα;) προσπάθεια του βετεράνου αθλητή στο να κερδοσκοπήσει από το θρυλικό παρελθόν του με τους Σικάγο Μπουλς.

Ο Σκότι Πίπεν είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση βετεράνου αθλητή. Τον θρύλο του NBA είδαμε στο ντοκιμαντέρ "Last Dance" να μιλάει για το ένδοξο των Σικάγο Μπουλς με μια διακριτκή ψυχρότητα. Μετά την προβολή του ντοκιμαντέρ, ο Πίπεν άνοιξε πόλεμο με τον πρώην συμπαίκτη του, Μαίκλ Τζόρνταν και τους παραγωγούς του προγράμματος. Τους κατηγορούσε ότι εξύμνησαν τον Τζόρνταν και υποβάθμισαν ολα τα υπόλοιπα μέλη εκείνης της ομάδας.

Στο βιβλίο του "Unguarded", επιτέθηκε στον Τζόρνταν αποκαλώντας τον «εγωιστή» και υποστηρίζοντας ότι «...δεν θα ήταν τίποτα χωρίς εμένα». Ίσως όλα αυτά να ήταν το ξεκίνημα μιας απόπειρας να αποσυνδέσει τον εαυτό του από τον μύθο του "GOAT" Μάικλ Τζόρνταν και να υπερασπιστεί την υστεροφημία του.

Διαβάστε περισσότερα στο reader.gr