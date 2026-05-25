Τραμπ για Ιράν: «Ή θα είναι σπουδαία και ουσιαστική η συμφωνία ή δεν θα υπάρξει»

Ο Τραμπ «γελά» με όλους τους «Dumocrats», τους RINOs και τους «ανόητους» που «δεν γνωρίζουν τίποτα». Πρόοδος για κατάρτιση μνημονίου κατανόησης με ΗΠΑ βλέπει το Ιράν.

«Η συμφωνία με το Ιράν είτε θα είναι σπουδαία και ουσιαστική είτε δεν θα υπάρξει συμφωνία. Θα είναι το ακριβώς αντίθετο από την καταστροφική JCPOA» υπογράμμισε ο Ντόναλντ Τραμπ, εξαπολύοντας σφοδρή επίθεση κατά των Δημοκρατικών αλλά και των Ρεπουμπλικανών επικριτών του στις αντιδράσεις για ένα πιθανό deal που διαπραγματεύεται με την Τεχεράνη.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι «γελά» με όλους τους «Dumocrats», τους RINOs και τους «ανόητους» που, όπως υποστήριξε, «δεν γνωρίζουν τίποτα» για την πιθανή συμφωνία με την Τεχεράνη, σημειώνοντας ότι ορισμένα ζητήματα «δεν έχουν καν ακόμη τεθεί υπό διαπραγμάτευση». Στο στόχαστρό του έβαλε μεταξύ άλλων τον γερουσιαστή Τομ Τίλις, τον Μπιλ Κάσιντι και τον βουλευτή Τόμας Μάσι, τους οποίους χαρακτήρισε «αδύναμους», «αναποτελεσματικούς» και «losers», κατηγορώντας τους ότι προκαλούν «διχασμό και ήττες».

Ο Αμερικανός πρόεδρος απέρριψε επίσης τις συγκρίσεις με την πυρηνική συμφωνία JCPOA, την οποία χαρακτήρισε «καταστροφή» της κυβέρνησης Ομπάμα, υποστηρίζοντας ότι άνοιγε «άμεσο δρόμο» για την απόκτηση πυρηνικού όπλου από το Ιράν. Η Τεχεράνη διευκρίνισε ότι υπάρχει πρόοδος στις διαπραγματεύσεις με την Ουάσιγκτον, αλλά δεν άφησε περιθώρια για την προοπτική επικείμενης συμφωνίας, έπειτα από το αντιφατικά μηνύματα των τελευταίων 48 ωρών.

Το Ιράν ανέφερε πρόοδο ως προς σειρά θεμάτων στις συνομιλίες για την επίτευξη συμφωνίας επί μνημονίου κατανόησης, αλλά δεν βρίσκεται κοντά στην επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου, επεσήμανε ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγαΐ. Το Ιράν διαπραγματεύεται τον τερματισμό του πολέμου και δεν συζητά πυρηνικά θέματα, πρόσθεσε τονίζοντας ότι οι μεταβολές στις θέσεις των Αμερικανών αξιωματούχων δημιουργούν προβλήματα για την επίτευξη συμφωνίας.

«Είναι ακριβές να πούμε ότι έχουμε φθάσει σε συμπεράσματα ως προς μεγάλο μέρος των συζητούμενων θεμάτων». «Αλλά από αυτό μέχρι να πούμε ότι επίκειται η υπογραφή μίας συμφωνίας, αυτό κανείς δεν μπορεί να το δηλώσει», υπογράμμισε και διευκρίνισε ότι το μνημόνιο συνεννόησης 14 σημείων επικεντρώνεται στον τερματισμό του πολέμου, τον τερματισμό του ναυτικού αποκλεισμού από τις ΗΠΑ με αντάλλαγμα τη λήψη μέτρων εκ μέρους του Ιράν για την ασφαλή διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ.

Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε επίσης μετριάσει τις ελπίδες για σύντομη επίτευξη συμφωνίας. «Όπως είπε ο πρόεδρος, δεν βιάζεται, δεν θα κλείσει μία κακή συμφωνία», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο από το Νέο Δελχί. «Είτε θα επιτύχουμε μία καλή συμφωνία, είτε θα βρούμε άλλη λύση», πρόσθεσε την ώρα που το Ισραήλ επιμένει στην ανάγκη «πλήρους εξουδετέρωσης της πυρηνικής απειλής».

Τέλη ναυσιπλοΐας

Θέλοντας να αφήσει ένα παράθυρο συμβιβασμού, το Ιράν έκανε σήμερα λόγο για «τέλη ναυσιπλοΐας» και όχι «τέλη διοδίων» που επιβάλλονται στα πλοία που διασχίζουν τα Στενά του Ορμούζ. Ο εκπρόσωπος της ιρανικής διπλωματίας δήλωσε ότι η Τεχεράνη επιβάλλει τέλη για τις «υπηρεσίες ναυσιπλοΐας» μάλλον, παρά τέλη διοδίων, στα πλοία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ.

«Οι παρεχόμενες υπηρεσίες ναυσιπλοΐας, καθώς και τα αναγκαία μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος στα Στενά του Ορμούζ, στον Περσικό Κόλπο και την Θάλασσα του Ομάν επιβάλλουν την είσπραξη ορισμένων τελών», ανέφερε επαναλαμβάνοντας ότι το Ιράν «δεν επιδιώκει την επιβολή τελών διοδίων». Και σε αντάλλαγμα ζητά την άρση του αμερικανικού αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών, αποκλεισμού που ο Τραμπ δήλωσε ότι θέλει να διατηρήσει «μέχρι την επίτευξη, επικύρωση και υπογραφή συμφωνίας».

Ιρανικά assets και λιβανικό μέτωπο

Άλλο σημείο τριβής, τα ιρανικά περιουσιακά στοιχεία που παραμένουν παγωμένα στο εξωτερικό εξαιτίας των αμερικανικών κυρώσεων. Το Ιράν ζητά την αποδέσμευση μέρους των περιουσιακών αυτών στοιχείων και την θέσπιση μηχανισμού που θα εγγυηθεί την αποδέσμευση και των υπολοίπων, σύμφωνα με «ενημερωμένη πηγή» που επικαλείται το Tasnim και διευκρινίζει ότι παραμένουν οι διαφορές ως προς το θέμα αυτό.

Τέλος, μένει το μέτωπο του Λιβάνου. Σύμφωνα με την Τεχεράνη, η κατάπαυση του πυρός πρέπει να εφαρμοσθεί σε όλα τα μέτωπα του πολέμου στην Μέση Ανατολή, περιλαμβανομένου του λιβανικού μετώπου, ενώ η Χεζμπολάχ δηλώνει πεπεισμένη ότι ο σύμμαχός της, η Τεχεράνη, δεν θα την εγκαταλείψει. Ωστόσο ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου διαβεβαίωσε χθες ότι ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε ότι το Ισραήλ έχει το δικαίωμα να υπερασπισθεί τον εαυτό του.