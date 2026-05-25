Π. Μαρινάκης: Πώς σχολίασε τα κόμματα Τσίπρα και Καρυστιανού - Η ΝΔ απαντά με πολιτικές και με προτάσεις

«Ούτε αυξάνει την πιθανότητα, ούτε τη μειώνει. Αν θα καταφέρουμε να πετύχουμε τον εκλογικό μας στόχο που είναι μια καθαρή εντολή έχει να κάνει με την αποτελεσματικότητα του έργου μας και κατά πόσο θα κρίνουν οι πολίτες ότι το πρόγραμμά μας μετά το 2027 θα είναι η καλύτερη επιλογή χωρίς ψεύτικες υποσχέσεις και λεφτά που δεν υπάρχουν. Δεν υποτιμούμε τη συζήτηση αυτή. Άλλο να απαντάς σε θέσεις και κοστολογημένα προγράμματα και άλλο να μπαίνεις σε διαδικασία που προσωπικές ατζέντες μετατρέπονται σε κόμματα ή ομιλίες. Εμείς απαντάμε με πολιτικές και με προτάσεις», ανέφερε μετά από ερώτηση για τα κόμματα της Μαρίας Καρυστιανού και του Αλέξη Τσίπρα και την εκτίμηση ότι δυσκολεύει η αυτοδυναμία, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Απαντώντας σε άλλη παρεμφερή ερώτηση για τις μετεκλογικές συνεργασίες δήλωσε ότι «στόχος μας παραμένει να είμαστε αυτοδύναμοι» και πως αυτό δεν αποτελεί αυτοσκοπό αλλά απορρέει από την πραγματικότητα. «Άλλο το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη, άλλο της κας Γεννηματά και του κ. Βενιζέλου. Έχουμε σχεδόν ένα χρόνο μπροστά μας για να φτάσουμε πιο κοντά στον στόχο της αυτοδυναμίας. Να καταφέρνουμε αν γίνεται και καθημερινά να πετυχαίνουμε κάτι καλό για τη ζωή των πολιτών», προσέθεσε.

Σχετικά με τις αναφορές του Αντώνη Σαμαρά για την Τουρκία και την αυριανή ομιλία του Κώστα Καραμανλή, απάντησε πως «δεν είναι δουλειά μου να αναλύσω τα κίνητρα των τοποθετήσεων πολιτικών και ειδικά πρώην πρωθυπουργών» και τόνισε πως «δεν συζητάμε ζητήματα κυριαρχίας και κυριαρχικών δικαιωμάτων και η Ελλάδα έχει πετύχει αυτά τα 7 χρόνια όσα δεν πέτυχε όλα τα χρόνια της μεταπολίτευσης».

Για όσα είπε ο πρώην πρωθυπουργός για το θέμα των υποκλοπών, ο κ. Μαρινάκης δήλωσε πως στις δυτικές δημοκρατίες τη διερεύνηση τέτοιων υποθέσεων την αναλαμβάνει η Δικαιοσύνη την οποία η κυβέρνηση εμπιστεύεται. «Και την έρευνα την κάνει η Δικαιοσύνη και τις αποφάσεις τις εκδίδει η Δικαιοσύνη», σημείωσε. «Δεν θεωρώ ότι τον κόσμο τον ενδιαφέρει ιδιαίτερα η προσωπική ατζέντα καθενός αλλά πώς κάθε κόμμα θα είναι χρήσιμο για την καθημερινότητά του», ανέφερε μετά από σχετική ερώτηση.

«Αν ήταν πληθωρισμός Μητσοτάκη θα μετρούσαμε μόνο την ακρίβεια στην Ελλάδα. Ο πληθωρισμός είναι μέσος όρος και έχει είδη πληθωρισμού. Τα επίσημα στοιχεία δείχνουν ότι σε άλλους επιμέρους πληθωρισμούς είναι χαμηλότερα [τα ποσοστά]και σε άλλους υψηλότερα από το μέσο όρο. Μεσοσταθμικά έχει καταφέρει να είναι κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Στα τρόφιμα πολύ χαμηλότερα. Η ουσία είναι ότι ο μόνος τρόπος να αντιμετωπίσεις μεγάλη ακρίβεια είναι να αυξάνεις το εισόδημα χωρίς να υποθηκεύεις το μέλλον των επόμενων γενεών. Εμείς μειώνουμε τους φόρους. Δεν υπάρχει μαγική συνταγή, δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Έχουμε μειώσει 83 φόρους, στόχος να μειώσουμε και άλλους αρκεί να βγαίνει ο λογαριασμός», απάντησε σε ερώτηση για την ακρίβεια.

Για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα που θα ανακοινωθεί αύριο, ο Παύλος Μαρινάκης δήλωσε τα εξής: «Πολύ επικοινωνία, πολύ εικόνα. Όλα έχουν της σημασία τους, ειδικά το 2026. Δεν βλέπω ουσία, ούτε πρόσωπα, ούτε προγραμματικό λόγο, ούτε αυτοκριτική. Το θέμα δεν είναι να γίνει κάποιος από Ατλέτικο Μαδρίτης Μπαρτσελόνα. Ο κόσμος θέλει να ακούσει κοστολογημένες πολιτικές. Και σίγουρα όταν μιλάμε για πρώην πρωθυπουργό που κάθε άλλο παρά πετυχημένος ήταν κατά γενική ομολογία. Να δούμε τι έχει να πει. Μέχρι τώρα δεν έχουμε ακούσει κάτι ενδιαφέρον ούτε σε επίπεδο προσώπων, ούτε σε επίπεδο πολιτικών».

Για τη συζήτηση της περασμένης Παρασκευής στη Βουλή, ο κ. Μαρινάκης είπε ότι η αντιπολίτευση έδειξε έλλειψη σεβασμού στη λειτουργία του Κοινοβουλίου και είναι μέρος της ευρύτερης στάσης της για δημιουργία κλίματος έντασης και πόλωσης. «Ως προς την ουσία του θέματος, στην προηγούμενη ψηφοφορία για σύσταση εξεταστικής η κυβέρνηση δεν είχε καταψηφίσει. Τώρα καταψήφισε για τους λόγους που εξήγησε ο εκπρόσωπος της πλειοψηφίας, ήταν σαφής και για τους νομικούς λόγους. Και να πούμε η ίδια η στάση της αντιπολίτευσης όλα αυτά τα χρόνια σε μια σειρά από περιπτώσεις, δείχνει πόσο σέβονται και το απόρρητο και τη μυστικότητα αυτών των διαδικασιών. Η Δικαιοσύνη έχει αναλάβει τη διερεύνηση της υπόθεσης», προσέθεσε.

Σε ερώτηση αν υπάρχει θέμα κατασκοπίας ή κάτι άλλο, ανέφερε ότι «για όλα αυτά έχει απαντήσει η Δικαιοσύνη με μια σειρά από διατάξεις» και πως «στην απελπισία κάποιων να επιβιώσουν πολιτικά, προτιμούν να κάνουν κουρελόχαρτο την ΕΥΠ, να επιτεθούν στον επικεφαλής της ΕΥΠ αλλά υπάρχει όριο σε αυτό και είναι όσα λέει το Σύνταγμα και ο Κανονισμός της Βουλής».

Σε άλλη ερώτηση αν διαψεύδει αυτό που είπε ο κ. Ανδρουλάκης για την παρακολούθησή του με προφορική εντολή, απάντησε πως «δεν είναι δική μου δουλειά, ούτε να το ξέρω, ούτε να το εξηγήσω, ούτε να νομιμοποιήσω μια παράνομη ενέργεια που έκανε το ΠΑΣΟΚ, να δημοσιοποιήσει έναν διάλογο». Για όσα είπε ο υπουργός Άμυνας στο συνέδριο του ”Κύκλου Ιδεών” για τους πάτριοτ και τι ακριβώς ισχύει, ο Παύλος Μαρινάκης δήλωσε μεταξύ άλλων «να αποφεύγουμε τον σχολιασμό πάνω σε επιχειρησιακά ζητήματα, ειδικά όταν άπτονται θεμάτων εθνικής άμυνας».

Σε ερώτηση για την επιστολή Κοβέσι με ανησυχίες για πρόσφατες νομοθετικές πρωτοβουλίες τής κυβέρνησης, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε πως «μόλις λάβουμε το κείμενο της επιστολής, θα απαντήσουμε ως κυβέρνηση θεσμικά και σε όλα» και πως με βάση τις διαρροές προκαλούνται απορίες. «Μιλάμε για δύο πεδία συζήτησης. Το ένα έχει να κάνει με την απόφαση της Δικαιοσύνης για ανανέωση της θητείας και το δεύτερο έχει να κάνει με την περιβόητη νομοθέτηση. Ήταν γνωστή στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Δεν μειώνει κατ' ελάχιστον τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Το αντίθετο», συνέχισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και σημείωσε μεταξύ άλλων: «Με αυτά τα δεδομένα τα οποία δεν αμφισβητούνται υπάρχει μια απορία. Σίγουρα οι καλύτερες απαντήσεις για το κράτος δικαίου, δίνονται από τους θεσμικούς παράγοντες και της Ευρώπης και ευρύτερα με τελευταίο τον Ευρωπαίο επίτροπο και προκαλούν την αφωνία των γνωστών συκοφαντών της χώρας. Αξίζει να ενημερωθείτε τι έγινε στην αρμόδια επιτροπή του Ευρωκοινοβουλίου πριν από μία εβδομάδα και τα συμπεράσματα που βγήκαν».

Για τα περί νέου διπλού αυτοδιοικητικού ΕΝΦΙΑ, ανέφερε ότι μιλάμε για ενοποίηση παλαιότερων φόρων σε έναν χωρίς ο φόρος να είναι μεγαλύτερος. Για την απόφαση της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου για αναίρεση της απόφασης για την αποφυλάκιση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου δήλωσε πως «δεν μπορούμε να σχολιάσουμε κάτι που αφορά τη Δικαιοσύνη». Προσέθεσε πως σε ανθρώπινο επίπεδο «αντιλαμβάνομαι τις αντιδράσεις εκείνων που έχουν τραγική εμπειρία από τους δολοφόνους της 17Ν, τους οποίους έχει κρίνει η Δικαιοσύνη αμετάκλητα».

«Αυστηροποιήσαμε πάρα πολύ το πλαίσιο στα όρια του επιτρεπόμενου», απάντησε σε επόμενη ερώτηση για το αν αυτή η απόφαση μπορεί να γίνει εφαλτήριο για να επανεξεταστεί η υπό όρους απόλυση κρατουμένων. «Υπάρχει το νομικό πλαίσιο το οποίο έχει αυστηροποιηθεί και υπάρχει και το πώς εφαρμόζεται από τους δικαστές που εκεί δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι», προσέθεσε.

Για το εκλογικό αποτέλεσμα στην Κύπρο ο Παύλος Μαρινάκης δήλωσε πως είναι σημαντικό που ο ΔΗΣΥ πέτυχε καθαρή νίκη. «Νίκησε η σταθερότητα , η πρόοδος. Συγχαρητήρια στην Αννίτα Δημητρίου. Η ελληνική κυβέρνηση συνεργάζεται σε απόλυτο βαθμό συνολικά με την Κυπριακή Δημοκρατία. Με την Κύπρο μάς ενώνουν πολλά, προχωράμε μαζί, διεκδικούμε και δεν υποχωρούμε», υπογράμμισε.

Κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, αναφέρθηκε στην έναρξη της φετινής αντιπυρικής περιόδου, στην πορεία της ελληνικής οικονομίας σύμφωνα με τις εαρινές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στα μέτρα στήριξης των υποψηφίων των Πανελλαδικών Εξετάσεων, καθώς και στη συνεδρίαση του αυριανού Υπουργικού Συμβουλίου.

Ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι με την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου το Πυροσβεστικό Σώμα διαθέτει 17.727 μόνιμους και εποχικούς πυροσβέστες, ενώ έως το τέλος της περιόδου ο αριθμός τους θα φθάσει τους 18.804. Παράλληλα, ανέφερε ότι ο στόλος των πυροσβεστικών οχημάτων έχει ενισχυθεί σημαντικά και αριθμεί πλέον 4.299 οχήματα.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις Ειδικές Μονάδες Δασικών Επιχειρήσεων, τους γνωστούς «δασοκομάντος», σημειώνοντας ότι από τις έξι πρώτες μονάδες που συγκροτήθηκαν το 2022, σήμερα λειτουργούν 21 μονάδες με συνολικά 1.450 στελέχη. Επισήμανε επίσης ότι και φέτος το Πυροσβεστικό Σώμα θα ενισχυθεί με προεγκατεστημένο προσωπικό από τέσσερις ευρωπαϊκές χώρες.

Αναφερόμενος στα μέσα επιτήρησης, υπογράμμισε ότι οι βάσεις drones ανέρχονται πλέον στις 100, ενώ υπάρχουν και τρία Κινητά Κέντρα Επιχειρήσεων Drones, τα οποία μπορούν να επιχειρούν ακόμη και υπό ακραίες καιρικές συνθήκες και διαθέτουν θερμικές κάμερες. Παράλληλα, ανέφερε ότι σε ημερήσια βάση θα είναι διαθέσιμα περίπου 80 έως 85 εναέρια μέσα.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επισήμανε ακόμη ότι το πρόγραμμα Προστασίας Δασών Antinero για το 2026 περιλαμβάνει έργα συνολικού προϋπολογισμού περίπου 82 εκατ. ευρώ. Όπως ανέφερε, το ποσό αυτό προστίθεται στις παρεμβάσεις πρόληψης της περιόδου 2022-2025, ανεβάζοντας τον συνολικό προϋπολογισμό δράσεων πρόληψης για την πενταετία 2022-2026 στα περίπου 667 εκατ. ευρώ.

Τόνισε ότι στις παρεμβάσεις περιλαμβάνονται καθαρισμοί δασικής βλάστησης, συντήρηση του δασικού οδικού δικτύου, δημιουργία μικτών και στεγασμένων αντιπυρικών ζωνών, έργα δασικών υποδομών, υδατοδεξαμενές, καθώς και δράσεις προστασίας αρχαιολογικών χώρων και περιαστικών δασικών οικοσυστημάτων υψηλής επικινδυνότητας. Υπογράμμισε ότι η πρόληψη, η ενεργή και επιστημονικά τεκμηριωμένη διαχείριση των δασικών οικοσυστημάτων και η ενίσχυση της ανθεκτικότητάς τους απέναντι στην κλιματική κρίση αποτελούν κεντρική προτεραιότητα της κυβέρνησης.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας είχε σήμερα συνάντηση εργασίας με τους διοικητές των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Αττικής, ενόψει της αντιπυρικής περιόδου. Επισήμανε ότι δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην αυξημένη επικινδυνότητα της Αττικής λόγω των πολλών μεικτών ζωνών, της υψηλής συγκέντρωσης πληθυσμού αλλά και των προβλημάτων πρόσβασης σε περιοχές με ακαθάριστα ή περιφραγμένα οικόπεδα.

Ανέφερε ακόμη ότι ο υπουργός υπογράμμισε ως βασικό στόχο τη δραστική μείωση των ενάρξεων πυρκαγιών, σημειώνοντας ότι ο μεγάλος αριθμός συμβάντων κάθε καλοκαίρι προκαλεί σημαντική διασπορά δυνάμεων και αυξημένη επιχειρησιακή πίεση στον μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας. Παράλληλα, εξέφρασε την εμπιστοσύνη του στα στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος και τόνισε ότι το αμέσως επόμενο διάστημα θα αξιοποιηθεί για την ολοκλήρωση όλων των απαραίτητων προληπτικών ενεργειών, με στόχο τη μείωση του κινδύνου και την περαιτέρω ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας της χώρας ενόψει ενός ιδιαίτερα απαιτητικού καλοκαιριού.

Στη συνέχεια, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε στις εαρινές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ελληνική οικονομία. Τόνισε ότι η Ελλάδα αναμένεται και φέτος να αναπτυχθεί με διπλάσιο ρυθμό σε σχέση με τον μέσο όρο της ευρωζώνης. Όπως ανέφερε, η ανάπτυξη για το 2026 προβλέπεται να διαμορφωθεί στο 1,8%, έναντι 0,9% στην ευρωζώνη, παρά το γεγονός ότι το ενεργειακό σοκ που προκάλεσε ο πόλεμος στο Ιράν έχει επηρεάσει αρνητικά την αναπτυξιακή δυναμική της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η Κομισιόν προβλέπει περαιτέρω αποκλιμάκωση της ανεργίας, η οποία αναμένεται να διαμορφωθεί στο 8,3% το 2026 και στο 7,9% το 2027. Αναφερόμενος στον πληθωρισμό, ανέφερε ότι από το 2,9% του 2025 αναμένεται να αυξηθεί φέτος στο 3,7%, κυρίως λόγω των τιμών της ενέργειας, πριν υποχωρήσει στο 2,4% έως το τέλος του 2027.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην πορεία του δημόσιου χρέους, τονίζοντας ότι ως ποσοστό του ΑΕΠ μειώθηκε στο 146,1% το 2025 και, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αναμένεται να περιοριστεί περαιτέρω στο 140,7% το 2026 και στο 134,4% το 2027.

Ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε επίσης στην πρωτοβουλία του υπουργείου Παιδείας για τη στήριξη των υποψηφίων των Πανελλαδικών Εξετάσεων και των οικογενειών τους. Όπως είπε, με πρωτοβουλία της υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφίας Ζαχαράκη δημιουργήθηκε η τηλεφωνική γραμμή 1550, η οποία στελεχώνεται από ψυχολόγους των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης, καθώς και του υπουργείου Υγείας.

Ανέφερε ότι η γραμμή λειτουργεί από σήμερα έως και τις 30 Ιουνίου 2026 και ότι οι κλήσεις είναι δωρεάν για όλους τους συνδρομητές των εταιρειών τηλεπικοινωνιών. Παράλληλα, επισήμανε ότι μέσω των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης, των Σχολικών Δικτύων Εκπαιδευτικής Υποστήριξης και των υποστηρικτικών δομών της εκπαίδευσης έχει ενεργοποιηθεί πανελλαδικό δίκτυο παρεμβάσεων και στις 13 Περιφέρειες της χώρας.

Όπως σημείωσε, το δίκτυο αυτό περιλαμβάνει τηλεφωνικές γραμμές ψυχολογικής υποστήριξης, συστηματικές επιτόπιες επισκέψεις ειδικών στις σχολικές μονάδες, δυνατότητα προγραμματισμού συμβουλευτικών συναντήσεων, ενημερωτικές δράσεις για γονείς και εκπαιδευτικούς, καθώς και προγράμματα διαχείρισης άγχους και ενίσχυσης της ψυχικής ανθεκτικότητας. Παράλληλα, παρέθεσε τη δήλωση της υπουργού Παιδείας Σοφίας Ζαχαράκη, η οποία τόνισε ότι η στήριξη των μαθητών δεν είναι συγκυριακή, αλλά αποτελεί σταθερή προτεραιότητα της πολιτείας, υπογραμμίζοντας τη σημασία της σχέσης σχολείου, παιδιών και οικογένειας.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανακοίνωσε επίσης ότι αύριο, Τρίτη 26 Μαΐου, στις 11:00, θα συνεδριάσει υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη το Υπουργικό Συμβούλιο στο Μέγαρο Μαξίμου, σημειώνοντας ότι για τα θέματα της συνεδρίασης θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση. Κλείνοντας την εισαγωγική του τοποθέτηση, ο Παύλος Μαρινάκης απηύθυνε συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για την κατάκτηση του τέταρτου ευρωπαϊκού τροπαίου της ιστορίας του και έδωσε συγχαρητήρια σε όλους όσοι συνέβαλαν στην επιτυχημένη διοργάνωση του EuroLeague Final Four στην Ελλάδα.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ