Πτώση 2% για το πετρέλαιο εν μέσω σεναρίων για αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή

Το Brent υποχώρησε κατά 2,2% στα 102,22 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό WTI διολίσθησε επίσης κατά 2,2% στα 90,32 δολάρια ανά βαρέλι.

Πτώση σημείωσε η τιμή του πετρελαίου την Τετάρτη, καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν τις εξελίξεις γύρω από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και προσπαθούν να κατανοήσουν τα αντικρουόμενα μηνύματα που δίνουν οι ΗΠΑ και Ιράν.

Συγκεκριμένα, το Brent υποχώρησε κατά 2,2% στα 102,22 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό WTI διολίσθησε επίσης κατά 2,2% στα 90,32 δολάρια ανά βαρέλι.

Σημειώνεται πως οι ΗΠΑ έστειλαν στο Ιράν μία πρόταση 15 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου, χωρίς να έχει δοθεί ακόμη επίσημη απάντηση από το Ιράν. Πάντως, σύμφωνα με ΜΜΕ, η πρώτη αντίδραση της Τεχεράνης ήταν αρνητική και πρότεινε με τη σειρά της 5 όρους υπό τους οποίους θα διαπραγματευόταν την ειρήνη.

«Ο τομέας του πετρελαίου θα συνεχίσει να παρουσιάζει διακυμάνσεις ανάλογα με τις ειδήσεις για τον πόλεμο με το Ιράν, καθώς ο Λευκός Οίκος προσπαθεί να αναδείξει τις εν εξελίξει συνομιλίες, ενώ η άρνηση του Ιράν να αναγνωρίσει οποιαδήποτε πρόοδο στις συζητήσεις θα αποτρέψει μια σημαντική πτωτική συνέχεια», ανέφεραν σε σημείωμά τους αναλυτές της εταιρείας ενεργειακών συμβουλών Ritterbusch and Associates.

Οι ακραίες διακυμάνσεις των τιμών τις τελευταίες εβδομάδες ώθησαν την μεταβλητότητα και των δύο δεικτών αναφοράς του πετρελαίου, στα υψηλότερα επίπεδα από τον Απρίλιο του 2022.

Ο πόλεμος έχει ουσιαστικά διακόψει τις μεταφορές πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου μέσω των Στενών του Ορμούζ, από όπου διακινείται περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου εφοδιασμού. Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας χαρακτήρισε το γεγονός ως τη μεγαλύτερη διακοπή εφοδιασμού πετρελαίου που έχει σημειωθεί ποτέ.