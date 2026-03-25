Τι είναι το «Boy Kibble»; Η viral τάση που υπόσχεται πρωτεΐνη

Τι είναι αυτό το απλό high protein γεύμα με κιμά και ρύζι, ποια είναι τα οφέλη του και τι πρέπει να προσέξετε πριν το βάλετε στην καθημερινότητά σας.

Το «boy kibble» είναι μια διατροφική τάση που κερδίζει συνεχώς δημοτικότητα στα social media, ιδιαίτερα ανάμεσα σε νεαρούς άνδρες της γενιάς Z. Συνήθως αποτελείται από κιμά (μοσχαρίσιο) και ρύζι και παρουσιάζεται ως ένα οικονομικό, εύκολο και πλούσιο σε πρωτεΐνη γεύμα, ιδανικό για μυϊκή ανάπτυξη.

Η τάση αυτή θεωρείται το ανδρικό αντίστοιχο του «girl dinner» του 2023, όπου γυναίκες μοιράζονταν απλά γεύματα σε μικρές ποσότητες. To «boy kibble» είναι ακριβώς αυτό που λέει το όνομά του: Ένα απλό, χωρίς ιδιαίτερες «πολυτέλειες» γεύμα, που αποτελείται κυρίως από κιμά και ρύζι.

