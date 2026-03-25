Η Κομισιόν καταχώρησε την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για προσβάσιμες και βιώσιμες μεταφορές

Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταχώρισε την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών (ΕΠΠ) με τίτλο «Γρήγορες, βολικές, οικονομικά προσιτές και, πάνω απ' όλα, φιλικές προς το κλίμα μεταφορές για όλους τους Ευρωπαίους». Η πρωτοβουλία καλεί την Επιτροπή να «καταστήσει τα ταξίδια με τρένο μια πραγματική εναλλακτική λύση στην αεροπορία, δημιουργώντας ένα ισχυρό ηπειρωτικό δίκτυο και οργάνωση και εξαλείφοντας τις ανισορροπίες στην αγορά». Συγκεκριμένα, οι διοργανωτές προτείνουν την «εισαγωγή φόρου αεροπορικών καυσίμων σε επίπεδο ΕΕ», την «κατάργηση των απαλλαγών από τον ΦΠΑ και την καθιέρωση δίκαιης τιμολόγησης» και την «κατανομή των εσόδων σε έναν ισχυρό ευρωπαϊκό σιδηροδρομικό οργανισμό με ευρεία εξουσία».

Δεδομένου ότι η παρούσα πρωτοβουλία πληροί τις τυπικές προϋποθέσεις που ορίζονται στη σχετική νομοθεσία, η Επιτροπή θεωρεί ότι είναι νομικά παραδεκτή βάσει του κανονισμού για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών. Η Επιτροπή δεν έχει αναλύσει την ουσία των προτάσεων στο παρόν στάδιο. Η καταχώριση δεν επηρεάζει την τελική απόφαση της Επιτροπής επί της ουσίας ούτε τυχόν ενέργειες στις οποίες μπορεί να προβεί. Η Επιτροπή θα λάβει απόφαση σχετικά με την πρωτοβουλία μόνο εάν συγκεντρώσει τουλάχιστον ένα εκατομμύριο υπογραφές από πολίτες της ΕΕ.

Επόμενα βήματα

Μετά τη σημερινή εγγραφή, οι διοργανωτές έχουν στη διάθεσή τους έξι μήνες για να ανοίξουν τη δωδεκάμηνη περίοδο συγκέντρωσης υπογραφών. Εάν μια ΕΠΠ λάβει τουλάχιστον ένα εκατομμύριο δηλώσεις υποστήριξης κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, με τον ελάχιστο αριθμό να έχει επιτευχθεί σε τουλάχιστον επτά κράτη μέλη, η Επιτροπή υποχρεούται να αντιδράσει και να αποφασίσει ποια, ενδεχομένως, μέτρα θα λάβει ως απάντηση στην πρωτοβουλία, αιτιολογώντας την απόφασή της.

Ιστορικό

Η ΕΠΠ θεσπίστηκε με τη Συνθήκη της Λισαβόνας ως εργαλείο καθορισμού της ατζέντας για τους πολίτες. Ξεκίνησε επίσημα τον Απρίλιο του 2012. Μόλις καταχωριστεί επίσημα, μια Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών επιτρέπει σε ένα εκατομμύριο πολίτες από τουλάχιστον επτά κράτη μέλη της ΕΕ να καλέσουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει νομικές πράξεις σε τομείς στους οποίους έχει την εξουσία να αναλάβει δράση. Οι προϋποθέσεις παραδεκτού είναι οι εξής: 1) η προτεινόμενη προσφυγή δεν ευρίσκεται καταφανώς εκτός του πλαισίου των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής να υποβάλει νομοθετική πρόταση, 2) δεν είναι καταφανώς καταχρηστική, επιπόλαια ή κακόβουλη και 3) δεν αντίκειται προδήλως στις αξίες της Ένωσης.