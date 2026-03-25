Κέρδη σχεδόν 2% για τον χρυσό

«Ο χρυσός σημειώνει τεχνική ανάκαμψη και υποστηρίζεται από την αισιοδοξία ότι οι εχθροπραξίες που αφορούν το Ιράν ενδέχεται να μειώνονται», ανέφερε αναλυτής της Zaner Metals.

Κέρδη σχεδόν 2% κατέγραψε την Τετάρτη ο χρυσός με ώθηση από την πτώση στην τιμή του πετρελαίου η οποία μείωσε τις ανησυχίες για αύξηση του πληθωρισμού και περιόρισε τις προσδοκίες για αυξήσεις επιτοκίων, παρά το γεγονός πως η αβεβαιότητα γύρω από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή παραμένει.

Ειδικότερα, στην αγορά spot ο χρυσός ενισχύθηκε σχεδόν 2% στα 4.558,81 δολάρια ανά ουγγιά, έχοντας χτυπήσει υψηλό τετραμήνου την Δευτέρα, ενώ τα futures του πολύτιμου μετάλλου σημείωσαν άνοδο άνω του 3% στα 4.552,3 δολάρια ανά ουγγιά.

«Ο χρυσός σημειώνει τεχνική ανάκαμψη και υποστηρίζεται από την αισιοδοξία ότι οι εχθροπραξίες που αφορούν το Ιράν ενδέχεται να μειώνονται, κάτι που συνέβαλε στην αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου», δήλωσε ο Peter Grant, αντιπρόεδρος και ανώτερος στρατηγικός αναλυτής μετάλλων στη Zaner Metals.

«Θα χρειαστεί να δούμε περαιτέρω αποκλιμάκωση των ανησυχιών για τον πληθωρισμό για να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε την πιθανότητα μιας νέας μείωσης των επιτοκίων στις ΗΠΑ κάποια στιγμή φέτος. Το χρυσό θα μπορούσε να επιστρέψει στα 5.000 δολάρια αν συμβεί αυτό», πρόσθεσε.

Σημειώνεται ότι το πετρέλαιο σημειώνει πτώση έπειτα από αναφορές ότι οι ΗΠΑ έστειλαν στο Ιράν μία πρόταση 15 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου, χωρίς να έχει δοθεί ακόμη επίσημη απάντηση από το Ιράν. Πάντως, σύμφωνα με ΜΜΕ, η πρώτη αντίδραση της Τεχεράνης ήταν αρνητική και πρότεινε με τη σειρά της 5 όρους υπό τους οποίους θα διαπραγματευόταν την ειρήνη.

Το Πεντάγωνο, εν τω μεταξύ, σχεδιάζει να στείλει χιλιάδες αλεξιπτωτιστές στον Κόλπο για να δώσει στον Τραμπ περισσότερες επιλογές για να διατάξει επίθεση εδάφους, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Reuters.

Υπενθυμίζεται ότι ο χρυσός είχε ενισχυθεί 64% το 2025, ενώ έφτασε σε υψηλό όλων των εποχών στις 29 Ιανουαρίου αγγίζοντας τα 5.594,82 δολάρια ανά ουγγιά,

Στα υπόλοιπα πολύτιμα μέταλλα, το ασήμι σημείωσε άνοδο 1,7% στα 72,41 δολάρια, η πλατίνα κέρδισε 0,1% στα 1.936,00 δολάρια, ενώ το παλλάδιο υποχώρησε 1% στα 1.424,99 δολάρια.