Στις 14-15 Μαΐου η επίσκεψη Τραμπ στην Κίνα

Στις 14 και 15 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί η επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα και η συνάντησή του με τον πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, όπως ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο Κάρολαιν Λέβιτ, ο Τραμπ θα φιλοξενήσει τον πρόεδρο Σι και την σύζυγό του σε ανταποδοτική επίσκεψη στην Ουάσινγκτον σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί αργότερα.

«Οι εκπρόσωποί μας ολοκληρώνουν τις προετοιμασίες για αυτές τις ιστορικές επισκέψεις», ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social. «Ανυπομονώ πολύ να περάσω χρόνο με τον Πρόεδρο Σι σε αυτό που, είμαι βέβαιος, θα είναι ένα μνημειώδες γεγονός».