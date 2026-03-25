Εντοπίστηκε οβίδα του Β' Παγκοσμίου Πολέμου σε οικόπεδο στην Πεύκη

Οβίδα του Β' Π.Π. εντοπίστηκε σε οικόπεδο στην Πεύκη, επί της οδού Δημοκρατίας και Σαλαμίνος όπου πρόσφατα είχε γκρεμιστεί μονοκατοικία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Insider, η οβίδα βρέθηκε από 4 παιδιά του Δημοτικού που έπαιζαν στην περιοχή ενώ οι γονείς τους γευμάτιζαν σε παρακείμενο εστιατόριο και μόλις έγινε αντιληπτή από τους γονείς τους κλήθηκαν η αστυνομία και η πυροσβεστική.

Μέχρι αυτή την ώρα οι γύρω δρόμοι παραμένουν κλειστοί και αναμένονται οι πυροτεχνουργοί του Στρατού προκειμένου να ελεγχθεί, να απενεργοποιηθεί και να απομακρυνθεί.

