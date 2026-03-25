Νετανιάχου: «Το Ισραήλ διευρύνει την ουδέτερη ζώνη στον Λίβανο»

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε σήμερα ότι η χώρα του αυτή την ώρα διευρύνει την "ουδέτερη ζώνη" στον Λίβανο για να "απομακρύνει την απειλή των πυραύλων" της Χεζμπολάχ, σύμφωνα με βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα το γραφείο του.

«Δημιουργήσαμε μια πραγματική ζώνη ασφαλείας που εμποδίζει οποιαδήποτε διείσδυση προς τη Γαλιλαία και τα βόρεια σύνορα (του Ισραήλ σ.σ.). Διευρύνουμε αυτή τη ζώνη για να απομακρύνουμε την απειλή των αντιαρματικών πυραύλων και να δημιουργήσουμε μια ευρύτερη ζώνη ασφαλείας», δηλώνει ο Νετανιάχου σε αυτό το βίντεο.

Απευθυνόμενος σε αξιωματούχους περιοχών στο βόρειο Ισραήλ, οι οποίες ζουν υπό τα αδιάκοπα πυρά της Χεζμπολάχ από τον γειτονικό Λίβανο, ο Νετανιάχου δήλωσε επίσης ότι «το θέμα της διάλυσης της Χεζμπολάχ παραμένει κεντρικό».

«Συνδέεται με την παγκόσμια αντιπαράθεση με το Ιράν, η οποία συνεχίζεται παρά τα όσα αναφέρονται στα μέσα ενημέρωσης. Ωστόσο είμαστε αποφασισμένοι να μεταμορφώσουμε σε βάθος την κατάσταση στον Λίβανο", πρόσθεσε ο Νετανιάχου.

Tο Ισραήλ θα καταλάβει τον νότιο Λίβανο μέχρι τον ποταμό Λιτάνι, μια περιοχή που ο υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς αποκάλεσε την Τρίτη «ζώνη ασφαλείας», διευκρινίζοντας για πρώτη φορά την πρόθεση του Ισραήλ να καταλάβει έδαφος που αντιπροσωπεύει σχεδόν το ένα δέκατο της χώρας.

Η Χεζμπολάχ μπήκε στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή στις 2 Μαρτίου για να εκδικηθεί τον θάνατο του Ιρανού ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε την πρώτη ημέρα των ισραηλινοαμερικανικών βομβαρδισμών στην Τεχεράνη.

Έκτοτε, το Ισραήλ διεξάγει μαζικά αντίποινα μέσω μιας μεγάλης εκστρατείας αεροπορικών πληγμάτων στον Λίβανο και χερσαίες επιχειρήσεις σε μια ουδέτερη ζώνη κατά μήκος των συνόρων, που μετρούν ήδη περισσότερους από 1.000 νεκρούς και περισσότερο από ένα εκατομμύριο εκτοπισμένους.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

