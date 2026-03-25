Οι CEO των Meta, Nvidia, Google στο νέο Συμβούλιο Επιστήμης και Τεχνολογίας του Τραμπ

Μία θέση στο συμβούλιο που καταρτίζει ο Τραμπ για τη διαμόρφωση πολιτικών στην τεχνητή νοημοσύνη και άλλα ζητήματα εξασφάλισαν ο CEO της Meta, Μαρκ Ζούκερμπεργκ, ο εκτελεστικός πρόεδρος της Oracle, Λάρι Έλισον και ο διευθύνων σύμβουλος της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, σύμφωνα με ανακοίνωση του Λευκού Οίκου.

Όπως μεταδίδει το Reuters, ο συνιδρυτής της Google Σεργκέι Μπριν και η CEO Λίσα Σου, είναι επιπλέον μέλη της αρχικής 13μελούς ομάδας του Προεδρικού Συμβουλίου για την Επιστήμη και την Τεχνολογία (President's Council of Advisors on Science and Technology- PCAST).

Ο Τραμπ έχει θέσει την εξασφάλιση της ηγετικής θέσης των ΗΠΑ στον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης ως κεντρική προτεραιότητα στη δεύτερή του θητεία, χαρακτηρίζοντας την τεχνολογία ως καθοριστικό τομέα ανταγωνισμού με την Κίνα.

Μέσα σε λίγες μέρες από την ανάληψη των καθηκόντων του τον Ιανουάριο του 2025, έδωσε εντολή σε ομοσπονδιακές υπηρεσίες να ετοιμάσουν ένα Σχέδιο Δράσης για την Τεχνητή Νοημοσύνη, με στόχο τη μείωση των ρυθμιστικών εμποδίων και την επιτάχυνση της καινοτομίας στον ιδιωτικό τομέα.

Το Συμβούλιο που αναμένεται να διαδραματίσει μεγάλο ρόλο στη διαμόρφωση της απάντησης των ΗΠΑ στον εντεινόμενο παγκόσμιο ανταγωνισμό στον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης, θα μπορούσε τελικά να περιλαμβάνει έως και 24 μέλη, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Το Reuters επισημαίνει πως οι τελευταίοι διορισμοί σηματοδοτούν μια στενότερη ευθυγράμμιση μεταξύ της κυβέρνησης και των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών. Πρόσθετα μέλη θα διοριστούν στο συμβούλιο στο εγγύς μέλλον, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο.