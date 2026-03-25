Οι επιθέσεις σε περιοχές όπου βρίσκονται πυρηνικές εγκαταστάσεις στο Ιράν και το Ισραήλ δημιουργούν τον κίνδυνο «απόλυτης καταστροφής», δήλωσε ο Φόλκερ Τουρκ.

Ο ύπατος αρμοστής των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου Φόλκερ Τουρκ προέτρεψε σήμερα τα κράτη να τερματίσουν τη σύγκρουση στο Ιράν, περιγράφοντας την κατάσταση στη Μέση Ανατολή ως εξαιρετικά επικίνδυνη και απρόβλεπτη.

«Η σύγκρουση αυτή έχει την πρωτοφανή δύναμη να παγιδεύσει χώρες πέρα από τα σύνορα και σε ολόκληρο τον κόσμο», δήλωσε ο Τουρκ σε έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ στη Γενεύη. «Ο μόνος εγγυημένος τρόπος για να αποτραπεί αυτό είναι να τερματιστεί η σύγκρουση, και καλώ όλα τα κράτη, και ιδιαίτερα εκείνα που έχουν επιρροή, να κάνουν ό,τι μπορούν για να το πετύχουν αυτό», δήλωσε.

«Τα πρόσφατα πυραυλικά πλήγματα κοντά σε πυρηνικές εγκαταστάσεις στο Ισραήλ και το Ιράν τονίζουν τον τεράστιο κίνδυνο μιας νέας κλιμάκωσης: τα κράτη φλερτάρουν με την απόλυτη καταστροφή», δήλωσε ο ίδιος σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του στην έναρξη της συνεδρίασης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ