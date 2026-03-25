Wall Street: Κλείσιμο με κέρδη προσβλέποντας σε τερματισμό του πολέμου

Οι επενδυτές παρακολουθούν τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και ελπίζουν σε άμεση αποκλιμάκωση του πολέμου.

Περιόρισαν τα κέρδη τους οι δείκτες στη Wall Street ωστόσο έκλεισαν με κέρδη τη συνεδρίαση της Τετάρτης, καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και ελπίζουν σε άμεση αποκλιμάκωση του πολέμου.

Υπό αυτό το πρίσμα, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones ενισχύθηκε 0,66% στις 46.429 μονάδες, ενώ ο διευρυμένος S&P 500 ισχυροποιήθηκε κατά 0,54% στις 6.591 μονάδες. Ο τεχνολογικός Nasdaq έκλεισε στις 21.929 μονάδες με +0,77%.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, οι ΗΠΑ παρέδωσαν ένα σχέδιο 15 σημείων στο Ιράν μέσω του Πακιστάν, ωστόσο οι εκατέρωθεν επιθέσεις δεν φαίνεται να έχουν σταματήσει. Σύμφωνα με ιρανικά ΜΜΕ, η Τεχεράνη δεν αποδέχεται το προτεινόμενο σχέδιο, και αντ' αυτού εξέδωσε τους δικούς της πέντε όρους προκειμένου να διαπραγματευθεί ειρήνη.

Το Πεντάγωνο, εν τω μεταξύ, σχεδιάζει να στείλει χιλιάδες αλεξιπτωτιστές στον Κόλπο για να δώσει στον Τραμπ περισσότερες επιλογές για να διατάξει επίθεση εδάφους, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Reuters.

Οι τιμές του πετρελαίου δέχτηκαν πιέσεις την Τετάρτη μετά από αυτές τις εξελίξεις. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού WTI έχασαν 2,2% και διαμορφώθηκαν στα 90,32 δολάρια ανά βαρέλι. Το διεθνές σημείο αναφοράς, το Brent, υποχώρησε επίσης κατά 2,2% στα 102,22 δολάρια περίπου. Οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων σημείωσαν επίσης πτώση, ακολουθώντας τις τιμές του πετρελαίου.

Ο πόλεμος έχει επιφέρει μεγάλη μεταβλητότητα για τις μετοχές αυτή την εβδομάδα. Η αγορά την Τρίτη έχασε μέρος των κερδών της Δευτέρας, όταν και οι τρεις δείκτες σημείωσαν άνοδο άνω του 1% μετά από ανάρτηση του Τραμπ ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν έχουν πραγματοποιήσει «πολύ καλές και παραγωγικές συνομιλίες σχετικά με την πλήρη και ολική επίλυση των εχθροπραξιών μας στη Μέση Ανατολή». Ωστόσο, τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν αρνήθηκαν τις αναφορές για αυτές τις άμεσες συνομιλίες μεταξύ των δύο χωρών.

«Παρ' όλο που εξακολουθούν να υπάρχουν ερωτηματικά σχετικά με το ποιος στο Ιράν μπορεί να περιορίσει τις στρατιωτικές δραστηριότητες, καθώς και σχετικά με το τι θα ικανοποιήσει τα συμφέροντα του Ισραήλ, η αγορά φαίνεται να δείχνει ότι επιθυμεί να ανακάμψει και να κινηθεί ανοδικά από εδώ και πέρα», ανέφερε το τμήμα συναλλαγών της JPMorgan σε σημείωμά της.