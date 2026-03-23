Ευρωαγορές: Σε «βαθύ κόκκινο» οι δείκτες λόγω τελεσίγραφου Τραμπ

Τελευταία ενημέρωση: 11:53

Με ισχυρές πιέσεις ξεκινούν τη νέα εβδομάδα συναλλαγών οι ευρωαγορές, με την περαιτέρω κλιμάκωση του πολέμου στο Ιράν να εξακολουθεί να επηρεάζει αρνητικά το κλίμα της παγκόσμιας αγοράς, την ώρα που οι επενδυτές έχουν στραμμένη την προσοχή τους στο τελεσίγραφο που έχει θέσει ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στο Ιράν για να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ.

Συγκεκριμένα, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 διολισθαίνει 2,17% στις 560,82 μονάδες, υποχωρώντας πάνω από 10% από το peak του Φεβρουαρίου και εισερχόμενος σε τροχιά διόρθωσης. Όλα τα μεγάλα χρηματιστήρια και οι κλάδοι διαπραγματεύονται σταθερά σε αρνητικό έδαφος. Ο EuroStoxx 50 χάνει 2% στις 5.390 μονάδες.

Στους επιμέρους ευρωπαϊκούς δείκτες, ο βρετανικός FTSE 100 αποδυναμώνεται 2,14% στις 9.706 μονάδες, ο γαλλικός CAC 40 υποχωρεί 1,95% στις 7.516 μονάδες και ο γερμανικός DAX καταγράφει απώλειες 2,12% στις 21.922 μονάδες. Ο FTSE MIB στο Μιλάνο διολισθαίνει 2,58% στις 41.732 μονάδες, ενώ και ο ισπανικός δείκτης IBEX 35 καταγράφει πτώση 2,57% στις 16.283 μονάδες.

Στο ταμπλό, η μετοχή της Poste Italiane σημειώνει πτώση άνω του 9%, αφού η κρατική ταχυδρομική υπηρεσία της Ιταλίας αποκάλυψε σχέδια για την αγορά της Telecom Italia σε μια συμφωνία μετρητών και μετοχών αξίας 10,8 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η Poste Italiane είναι ο μεγαλύτερος μέτοχος της Telecom Italia. Οι μετοχές της Telecom Italia αυξήθηκαν κατά 3,9%.

Επίσης, η μετοχή της Delivery Hero σημειώνει άνοδο 2%, αφού ανακοίνωσε ότι συμφώνησε να πουλήσει την πλατφόρμα παράδοσης στην Ταϊβάν στην Grab Holdings για 600 εκατομμύρια δολάρια.

Η πτώση στα ευρωπαϊκά ταμπλό συνδέεται άμεσα με τις ανησυχίες για τον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ, το ζωτικής σημασίας για την παγκόσμια ναυτιλία θαλάσσιο πέρασμα. Ο Τραμπ δήλωσε το Σάββατο ότι θα καταστρέψει τους σταθμούς παραγωγής ενέργειας του Ιράν εάν η Τεχεράνη δεν ανοίξει πλήρως το Στενό εντός 48 ωρών.

Το Ιράν απάντησε κλιμακώνοντας τις απειλές για στοχοποίηση ενεργειακών υποδομών και εγκαταστάσεων αφαλάτωσης στον Κόλπο. Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, δήλωσε επίσης το Σάββατο ότι οι οντότητες που αγοράζουν αμερικανικά κρατικά ομόλογα και «χρηματοδοτούν τον στρατιωτικό προϋπολογισμό των ΗΠΑ» θα θεωρούνται νόμιμοι στόχοι, μαζί με τις στρατιωτικές βάσεις.

Οι τιμές του αργού πετρελαίου σημείωσαν άνοδο στις συναλλαγές νωρίτερα τη Δευτέρα, με το παγκόσμιο σημείο αναφοράς Brent να αυξάνεται κατά 1,6% στα 113,99 δολάρια, την ίδια ώρα που τα futures του χρυσού «βούτηξαν» 10%.

Sell off στην Ασία

Σημαντικές απώλειες σημείωσαν οι αγορές Ασίας-Ειρηνικού την Δευτέρα, με τους κύριους δείκτες στην Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα να υποχωρούν έως και 5%, καθώς οι επενδυτές εγκατέλειψαν τα επενδυτικά κεφάλαια υψηλού κινδύνου εν μέσω της κλιμάκωσης της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, η οποία έχει εισέλθει στην τέταρτη εβδομάδα της.

Ο Nikkei 225 της Ιαπωνίας υποχώρησε 3,68%, διευρύνοντας τις απώλειες από την προηγούμενη συνεδρίαση, ενώ ο Topix ευρείας βάσης υποχώρησε κατά 3,4%.

Ο Kospi της Νότιας Κορέας υποχώρησε περισσότερο από 6,49% και ο μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq υποχώρησε 5,5%. Μάλιστα το χρηματιστήριο ανέστειλε για λίγο τις συναλλαγές μετά την πτώση του δείκτη συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης Kospi 200 κατά πάνω από 5%.

Ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ ενώ ο CSI 300 της ηπειρωτικής Κίνας υποχώρησαν 3,5% και 3,2% αντίστοιχα.

Ο S&P/ASX 200 της Αυστραλίας διολίσθησε κατά 0,7%.