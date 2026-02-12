Cisco: «Βουτιά» 7% για τη μετοχή ελέω «μέτριου» guidance - Πάνω από τις εκτιμήσεις τα έσοδα β' τριμήνου

Τα καθαρά έσοδα αυξήθηκαν σε 3,18 δισ. δολάρια, ή 80 σεντς ανά μετοχή, από 2,43 δισ. δολάρια, ή 61 σεντς ανά μετοχή, το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Πάνω από τις εκτιμήσεις ήταν τα οικονομικά αποτελέσματα που κατέγραψε η Cisco για το δεύτερο οικονομικό τρίμηνό της, αν και το guidance για τα κέρδη της τρέχουσας περιόδου «έστειλαν» τη μετοχή της εταιρείας στις μετασυνεδριακές συναλλαγές της Wall Street σε «βουτιά» 7%.

Σύμφωνα με το CNBC, η εταιρεία κατέγραψε προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή 1,04 δολάρια, έναντι των 1,02 δολαρίων/μτχ που αναμενόταν. Τα έσοδα άγγιξαν τα 15,35 δισ. δολάρια, ελαφρώς πάνω από τις εκτιμήσεις των αναλυτών για 15,12 δισ. δολάρια. Τα έσοδα της Cisco αυξήθηκαν κατά περίπου 10% από τα 14 δισεκατομμύρια δολάρια του προηγούμενου έτους.

Τα καθαρά έσοδα αυξήθηκαν σε 3,18 δισ. δολάρια, ή 80 σεντς ανά μετοχή, από 2,43 δισ. δολάρια, ή 61 σεντς ανά μετοχή, το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Τα βασικά έσοδα της Cisco από το networking αυξήθηκαν κατά 21% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, φτάνοντας τα 8,3 δισ. δολάρια. Οι αναλυτές που συμμετείχαν στη δημοσκόπηση της StreetAccount προέβλεπαν 7,9 δισ. δολάρια.

Για την τρέχουσα περίοδο, η Cisco αναμένει προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή από 1,02 έως 1,04 δολάρια και έσοδα από 15,4 έως 15,6 δισ. δολάρια. Οι αναλυτές που ρωτήθηκαν από την LSEG ανέμεναν 1,03 δολάρια ανά μετοχή και έσοδα 15,18 δισ. δολαρίων.

Για το οικονομικό έτος 2026, η Cisco στοχεύει σε προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή 4,13 έως 4,17 δισ. δολάρια και έσοδα 61,2 έως 61,7 δισ. δολάρια, κάτι που σημαίνει αύξηση 8,5%. Η συναίνεση της LSEG έδειξε κέρδη 4,12 δολάρια ανά μετοχή, με έσοδα 60,74 δισ. δολάρια.