Goldman Sachs: Πώς θα «παίξουν» οι διαχειριστές την αναβάθμιση του Χρηματιστηρίου της Αθήνας

Ήπιο αντίκτυπο στο σύνολο της αγοράς, αλλά μεγάλες αλλαγές στις ροές κεφαλαίων σε επίπεδο επιμέρους τίτλων, περιγράφουν σε ανάλυσή τους οι αναλυτές της Goldman Sachs με αφορμή την ανακοίνωση της MSCI για πιθανή αναβάθμιση του Χρηματιστηρίου της Αθήνας στις ανεπτυγμένες αγορές.

Πιο συγκεκριμένα, σε επίπεδο αγοράς η Goldman Sachs υπολογίζει ότι θα υπάρξουν ήπιες καθαρές παθητικές εκροές ύψους 300-320 εκατ. δολαρίων -ήτοι 180-200 εκατ. δολαρίων από funds που ακολουθούν δείκτες της MSCI και 120 εκατ. δολαρίων από αυτά που παρακολουθούν δείκτες του FTSE. Με την αναβάθμιση της Ελλάδας στην κατηγορία των ανεπτυγμένων αγορών, οι ακαθάριστες (αμφίδρομες) ροές υπολογίζεται ότι θα ξεπεράσουν τα $7,4 δισ. και $6,2 δισ. αντίστοιχα.

Ως προς τις καθαρές εκροές, η Goldman Sachs εξηγεί ότι αντανακλούν σε μεγάλο βαθμό την υποβάθμιση κάποιων μετοχών στην κατάταξη βάση κεφαλαιοποίησης, αλλά διαγραφές λόγω των αυστηρότερων κριτηρίων μεγέθους και ελεύθερης διασποράς που ισχύουν στις ανεπτυγμένες αγορές. Εν τέλει, ο οίκος εκτιμά ότι οι αναμενόμενες εισροές από κεφάλαια που παρακολουθούν δείκτες ανεπτυγμένων αγορών θα υπερ-αντισταθμιστούν, ελαφρώς, από τις εκροές των funds που δραστηριοποιούνται στις αναπτυσσόμενες αγορές.

Οι ροές ανά μετοχή

Με βάση την ανάλυση της Goldman Sachs, ξεχωρίζουν 5 μετοχές που θα προσελκύσουν καθαρές εισροές, παραμένοντας στην κατηγορία Standard τόσο στους δείκτες της MSCI όσο και του FTSE.

Στην κορυφή βρίσκεται η ΕΤΕ με καθαρές εκτιμώμενες εισροές 120 εκατ. δολαρίων, ακολουθεί η Eurobank με καθαρές εκτιμώμενες εισροές 95 εκατ. δολαρίων, για την Τρ. Πειραιώς οι εισροές υπολογίζονται σε 85 εκατ. δολάρια, ενώ για τις μετοχές των Alpha Bank και ΟΠΑΠ υπολογίζονται σε $80 εκατ. και $28 εκατ. αντίστοιχα.

Στη σχετική κατάταξη, ακολουθούν οι μετοχές που, σε περίπτωση αναβάθμισης του ΧΑ, θα μεταπέσουν βάσει κριτηρίων κεφαλαιοποίησης στην κατηγορία Small στους δείκτες της MSCI, αν και θα παραμείνουν στη κατηγορία Standard για τον FTSE. Έτσι, η ΔΕΗ υπολογίζεται ότι θα έχει καθαρές εκροές 152 εκατ. δολαρίων, η Jumbo καθαρές εκροές 121 εκατ. δολαρίων και ο ΟΤΕ καθαρές εκροές 109 εκατ. δολαρίων.

Για τη Metlen, που δεν αναμένεται να αλλάξει κατηγορία μετά την αναβάθμιση του ΧΑ, η Goldman Sachs αναμένει καθαρές εισροές 27 εκατ. δολαρίων, ενώ για τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, που θα παραμείνει Standard για την MSCI αλλά θα μεταπέσει σε Small για τον FTSE, αναμένονται μικρές εκροές 17 εκατ. δολαρίων. Μετοχές που θα παραμείνουν Standard για την MSCI αλλά θα μεταπέσουν σε Small για τον FTSE αναμένεται επίσης να δουν μικρές εκροές: 13 εκατ. δολάρια για την Τιτάν, 14 εκατ. δολάρια για τη Motor Oil, 7 εκατ. δολάρια για τον ΔΑΑ, 5 εκατ. δολάρια για τη Helleniq Energy, 4 εκατ. δολάρια για την Aegean, 3 εκατ. δολάρια για την Aktor, 4 εκατ. δολάρια για την Bylot και 5 εκατ. δολάρια για τη Lamda Development.

Σε υψηλότερα επίπεδα κινούνται οι αναμενόμενες καθαρές εκροές για μετοχές που ενδέχεται να παραμείνουν εκτός δεικτών MSCI. Για την Optima υπολογίζονται σε 62 εκατ. δολάρια, για τις Σαράντης και ΑΔΜΗΕ σε 14 εκατ. δολάρια, για την ΕΥΔΑΠ σε 12 εκατ. δολάρια και για τον ΟΛΠ σε 11 εκατ. δολάρια.